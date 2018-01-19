Утро. Темно. Не хочется вставать из теплой постели, но рецепт техасской яичницы поднимет вас на ноги обязательно. Вкуснейшее блюдо на завтрак от шеф-повара ресторана Brisket BBQ Алексея Каневского. Попробуйте на выходных!

Вам понадобится:

(На две порции)

Красный лук — 1 шт.

Болгарский перец — 100 г

Помидоры черри — 100 г

Чеснок — 3 зубчика

Мраморная говядина — 200 г

Домашние колбаски — 150 г

Яйца — 5 шт.

Кинза, петрушка, зеленый лук — по вкусу

Приготовление:

Разогреть сковороду среднего размера с толстым дном или тефлоновым покрытием. Порезать полукольцами лук, помидоры черри пополам, болгарский перец брусочками, порубить чеснок.

Жарить сначала чеснок (2 минуты), добавить лук, помидоры и перец, томить на сильном огне несколько минут, посолить и немного поперчить. Отдельно обжарить мраморную говядину и порезанные колбаски. Добавить мясные ингредиенты к овощам, жарить, постоянно помешивая, пару минут.

Разбить в сковороду яйца, снизить огонь до среднего. Довести яичницу до готовности, снять с огня, посолить, поперчить.

Порубить зелень и посыпать готовое блюдо.