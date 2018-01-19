Утро. Темно. Не хочется вставать из теплой постели, но рецепт техасской яичницы поднимет вас на ноги обязательно. Вкуснейшее блюдо на завтрак от шеф-повара ресторана Brisket BBQ Алексея Каневского. Попробуйте на выходных!
Вам понадобится:
(На две порции)
Красный лук — 1 шт.
Болгарский перец — 100 г
Помидоры черри — 100 г
Чеснок — 3 зубчика
Мраморная говядина — 200 г
Домашние колбаски — 150 г
Яйца — 5 шт.
Кинза, петрушка, зеленый лук — по вкусу
Приготовление:
Разогреть сковороду среднего размера с толстым дном или тефлоновым покрытием. Порезать полукольцами лук, помидоры черри пополам, болгарский перец брусочками, порубить чеснок.
Жарить сначала чеснок (2 минуты), добавить лук, помидоры и перец, томить на сильном огне несколько минут, посолить и немного поперчить. Отдельно обжарить мраморную говядину и порезанные колбаски. Добавить мясные ингредиенты к овощам, жарить, постоянно помешивая, пару минут.
Разбить в сковороду яйца, снизить огонь до среднего. Довести яичницу до готовности, снять с огня, посолить, поперчить.