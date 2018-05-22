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Тартар из сибаса с мороженым из авокадо

Рецепт греческого блюда от бренд-шефа ресторана ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ Стаматиса Цилиаса — нечто удивительное.

Вам понадобится:

  • филе сибаса — 80 г
  • авокадо — 50 г
  • томаты бакинские (без сердцевины) — 50 г
  • лук сибулет — 3 г
  • лимонный фреш — 15 г
  • масло оливковое — 20 мл
  • соус табаско — 2 г
  • соль — 2 г
  • перец черный молотый — 1 г
  • мороженое из авокадо — 50 г
  • кресс-салат — для украшения

Приготовление:

Сибас очистить от костей, кожи (либо взять филе), нарезать средним кубиком 0,5х0,5 см, добавить лук сибулет, оливковое масло, сок лайма и лимона, соль. Все перемешать, можно подавать сразу, можно дать промариноваться. Салат с авокадо: авокадо почистить, нарезать средним кубиком, добавить фреш лайма и лимона, оливковое масло, посолить. Все перемешать.

Подача: на тарелку выложить салат с авокадо, на него — нарезанные кубиком томаты (без кожицы и семечек), сверху тартар из сибаса, затем салат микрогрин. Рядом положить мороженое с авокадо.

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