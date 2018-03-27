Вам понадобится:

тофу маринованный — 105 г

кабачки (без мякоти) — 80 г

имбирь тертый — 2 г

фундук жареный — 5 г

кинза — 2 г

заправка — 35 г

кресс-салат — 1 г

Приготовление:

Открыть маринованный тофу и запечь в духовке при температуре 200 градусов. Теплый кусок тофу положить в центре тарелки. Предварительно кабачки без мякоти бланшировать в кипяченой соленой воде пять секунд, затем охладить, заправить тертым имбирем, тертой кинзой и рубленым фундуком. Полученную массу выложить на тофу и добавить заправку. Украсить кресс-салатом.

Заправка:

масло кунжутное — 10 г

фреш базилик/лайм — 140 г

Способ приготовления: смешать все ингредиенты и пропустить через блендер.