Тарт с меренгой, мармелад и другие освежающие десерты с лимоном, которые вам стоит попробовать

Что нужно:

Для курда:

166 г яиц

100 г сахара

70 г свежих лимонов

160 г сливочного масла

Для меренги:

100 г яиц

130 г сахара

1 г желатина

Для теста:

90 г сливочного масла

2 г соли

30 г миндальной муки

80 г белого сахара

106 г яиц

210 г муки

Как приготовить:

Шаг 1. Готовим корж. Сахар, муку, масло, соль взбейте в пышную массу, введите яйца и лимонную цедру. Вмешайте в пшеничную муку. Раскатайте пласт толщиной 0,4 см.

Шаг 2. Готовим курд: яйца, сахар, лимонный сок прогрейте до 80 градусов 13-15 минут, в заваренную массу добавьте размоченный желатин, перелейте в миску, накройте пленкой. Остудите до комнатной температуры, добавьте мягкое сливочное масло. Как следует перемешайте, при необходимости пробейте блендером.

Шаг 3. Готовим меренгу: сахар, воду доведите до 119 градусов, чуть остудите, начните взбивать белок, заваривая итальянскую меренгу, через пару минут добавьте желатин в горячую массу и взбивайте до плотных пиков.

Шаг 4. Сформируйте тесто в форме, подержите в форме в холодильнике 30 минут, наколите часто вилкой и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут с грузом и 10 без до золотистого цвета. Готовый крем распределите по остывшей основе, отсадите меренгу поверх лимонного крема, поставьте на три минуты под гриль. Охладите тарт.

Пирожное «Лимонная картошка»

Рецепт Григория Мосина, ведущего программы «Завтрак для любимой» на телеканале «Кухня ТВ»