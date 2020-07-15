Тарт с меренгой, мармелад и другие освежающие десерты с лимоном, которые вам стоит попробовать
Классический лимонный тарт
Рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, ресторан Kuznyahouse и Kuznya cafe
Фото: архив ресторана
Что нужно:
Для курда:
- 166 г яиц
- 100 г сахара
- 70 г свежих лимонов
- 160 г сливочного масла
Для меренги:
- 100 г яиц
- 130 г сахара
- 1 г желатина
Для теста:
- 90 г сливочного масла
- 2 г соли
- 30 г миндальной муки
- 80 г белого сахара
- 106 г яиц
- 210 г муки
Как приготовить:
Шаг 1. Готовим корж. Сахар, муку, масло, соль взбейте в пышную массу, введите яйца и лимонную цедру. Вмешайте в пшеничную муку. Раскатайте пласт толщиной 0,4 см.
Шаг 2. Готовим курд: яйца, сахар, лимонный сок прогрейте до 80 градусов 13-15 минут, в заваренную массу добавьте размоченный желатин, перелейте в миску, накройте пленкой. Остудите до комнатной температуры, добавьте мягкое сливочное масло. Как следует перемешайте, при необходимости пробейте блендером.
Шаг 3. Готовим меренгу: сахар, воду доведите до 119 градусов, чуть остудите, начните взбивать белок, заваривая итальянскую меренгу, через пару минут добавьте желатин в горячую массу и взбивайте до плотных пиков.
Шаг 4. Сформируйте тесто в форме, подержите в форме в холодильнике 30 минут, наколите часто вилкой и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут с грузом и 10 без до золотистого цвета. Готовый крем распределите по остывшей основе, отсадите меренгу поверх лимонного крема, поставьте на три минуты под гриль. Охладите тарт.
Пирожное «Лимонная картошка»
Рецепт Григория Мосина, ведущего программы «Завтрак для любимой» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 370 г печенья
- 150 г сливочного масла
- 150 г сгущенного молока
- 4 лимона
- кокосовая стружка
- мята
Как приготовить:
Шаг 1. Измельчите печенье блендером в мелкую крошку. Добавьте мягкое сливочное масло, сгущенное молоко, мелко нарезанную мяту, цедру лимона и чайную ложку лимонного сока. Все тщательно перемешайте. Выложите тесто в формочки и отправьте пирожные в холодильник на 30 минут.
Шаг 2. Чтобы приготовить лимонные чипсы, нарежьте лимоны тонкими дисками толщиной 2-3 мм. Застелите противень пергаментом для выпекания, разложите диски и сушите в духовке 30 минут при температуре 90 градусов.
Шаг 3. Пирожные положите на тарелку, украсьте кокосовой стружкой и лимонными чипсами.
Мармелад с лимоном и имбирем
Фото: depositphotos
Что нужно:
- 1 крупный лимон
- 1 корень имбиря (длиной примерно 3-4 см)
- 300 мл воды
- 4 ч. л. агар-агара
- 200 мл горячей воды
- 300 мл холодной воды
- 240 г сахара
- щепотка ванилина
Как приготовить:
Шаг 1. Агар-агар замочите в горячей воде. Имбирь очистите столовой ложкой и натрите на мелкой терке.
Шаг 2. Лимон помойте и очистите от кожуры, белых пленок и косточек и разделите на дольки.
Шаг 3. Влейте в кастрюлю воду, добавьте в нее сахар и ванилин. Доведите до кипения, уменьшите пламя и дождитесь, когда растворится сахар. Добавьте лимон и имбирь и варите в течение 2-3 минут. Процедите отвар через сито.
Шаг 4. Замоченный агар-агар варите в течение двух минут после закипания, после чего влейте в имбирно-лимонный сироп. Хорошо перемешайте, снимите с огня и немного остудите.
Шаг 5. Застелите стеклянную форму пищевой пленкой, сверху вылейте сироп и дождитесь, когда он застынет. В холодильник убирать не надо — мармелад схватится и при комнатной температуре.
Шаг 6. Выньте застывший мармелад вместе с пищевой пленкой, разрежьте на порционные кусочки.
Лимонный тарт с меренгой
Рецепт от шеф-повара Артема Лаптева, ресторан La Famiglia
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 250 г песочного теста
- 80 мл лимонного сока
- 415 г сахара
- 110 г сливочного масла
- 4 яйца
- 80 г белого шоколада
- 10 г масла какао
- 7 г агара
- 90 мл воды
Как приготовить:
Шаг 1. Подготовьте основу. Раскатайте тесто и выложите в кольцо. Выпекайте при температуре 160 градусов 20-25 минут.
Шаг 2. Приготовьте лимонный курд. Поставьте на водяную баню сок лимона, 55 г сахара и сливочное масло. В растопившуюся массу добавьте и вмешайте яйца, уваривайте до температуры 83-84 градусов. Снимите получившуюся смесь, процедите через сито на шоколад с какао-маслом. Затем перемешайте, загрузите в блендер и взбивайте до однородной массы. После чего уберите под пищевую пленку в контакт с получившейся массой и в холодильник на 3-5 часов для стабилизации.
Шаг 3. Подготовьте меренгу. Поставьте на огонь воду и агар, доведите до кипения, чтобы получить гель. В миксере на средней скорости взбейте белок и 130 г сахара. В гель добавьте 230 г сахара и сварите сироп. Затем увеличьте скорость взбивания белков и в получившуюся массу влейте тонкой струйкой приготовленный сироп. Взбивайте все хорошенько. Готовую массу выложите на основу с кремом и подпалите горелкой.
Фото: depositphotos
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