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Тапас, крок мадам и еще 5 изысканных рецептов блюд для пикника от ведущих шефов

Лето, прекрасная погода так и располагают к походу с друзьями и родными на пикник. А какой пикник без вкусной еды? Правильно! Никакой. Но чтобы посиделки на природе оказались веселыми и вкусными, о перекусе надо подумать заранее. Редакция Passion.ru решила подобрать для вас идеи блюд от московских шеф-поваров, которые можно приготовить дома, а съесть на пикнике.

Пирог с дальневосточным палтусом, печенью и обжаренным луком

рецепт от шеф-повара Сергея Ерошенко, ресторан «Честная кухня»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

Для теста:

  • ½ л молока
  • 1 кг муки
  • 2 яйца
  • 7 г сухих дрожжей
  • ½ ст. л. соли
  • 1 ½ ст. л. сахара

Для приготовления 1 пирога:

  • 250 г теста
  • 15 г сливочного масла
  • 50 г сыра моцарелла
  • 30 г печени трески
  • 110 г филе палтуса
  • 1 луковица
  • 1 яйцо

Как приготовить:

Шаг 1. Лук обжарьте на сливочном масле до готовности, затем добавьте к нему крупно порезанное вареное яйцо.

Шаг 2. Тесто раскатайте, выложите на него нарезанное маленькими кусочками сливочное масло, затем моцареллу и сверху все остальные ингредиенты. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку выпекаться на 20 минут. Когда пирог будет готов, украсьте нарезанным зеленым луком.

Тост с клубникой

рецепт от Алексея Кондрашина, Кафе «Дружба. Мануфактура Еды»

Фото: архив ресторана

Что нужно для 1 тоста:

  • 1 кусок хлеба для тостов
  • 100 г клубники
  • 20 г сахар
  • 10 г клубничного сиропа или ягодного соуса
  • 120 г свежих 33%-ных сливок

Для жарки:

  • 40 г молока
  • 40 г свежих 33%-ных сливок
  • 20 г сахара
  • 1 яйцо

Как приготовить:

Шаг 1. Все ингредиенты для жарки соедините и размешайте. Тост хорошо обмакните с двух сторон в полученную смесь, чтобы он пропитался. Затем обжарьте на разогретой сковороде с двух сторон. Доведите до готовности в печке, 6 минут.

Шаг 2. Пока тост запекается, подготовьте клубнику – обрежьте хвостики, разрежьте пополам, добавьте сахар, немного сиропа (или ягодного соуса), прогрейте в сотейнике до исчезновения сахара. Дайте немного остыть.

Шаг 3. Сливки взбейте до пены. Переложите в мешок и уберите в холодильник. Если у вас нет кондитерского мешка дома, можете использовать покупные сливки.

Шаг 4. Тост достаньте из духовки и переложите на тарелку, на него выложите немного полученного клубничного соуса и далее нанесите по всему тосту сливки. Сверху добавьте оставшуюся клубнику и полейте оставшимся от нее соусом.

Крок Мадам

рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, Kuznya Cafe

Что нужно:

  • 2 куска цельнозернового хлеба
  • 40 г ветчины
  • 40 г сыра моцарелла
  • 1 яйцо

Для соуса бешамель:

  • 30 г муки
  • 30 г сливочного масла
  • 70 г воды
  • 20 г пармезана

Как приготовить:

Шаг 1. Приготовьте соус бешамель: в сотейнике разомните сливочное масло до однородной массы. Муку всыпайте порционно. Избегайте образования комочков. После перемешивания муки нужно слегка посолить и вливать воду тонкой струйкой.

Шаг 2. Поставьте сотейник с содержимым на огонь, выставьте минимальную мощность конфорки и начинайте томление. Постоянно мешайте. Когда соус дойдет до бурления – засеките время. Добавьте пармезан. Помешивайте его и готовите еще 8 минут. Если заправка получится слишком жидкая, протомите ее дополнительно 2 минуты. В случае со слишком густым соусом бешамель добавьте немного воды.

Шаг 3. Возьмите 2 ломтика цельнозернового хлеба и смажьте соусом. На один хлеб выложите ломтики ветчины, моцареллы и закройте вторым ломтиком.

Шаг 4. Обжарьте бутерброд на топленом сливочном масле. Подавайте крок мадам с жаренным яйцом – но так неудобно брать с собой на пикник, поэтому подавайте с ним лучше в домашних условиях.

Тапас с треской

рецепт от шеф-повара Дмитрия Шуршакова, Barceloneta Tapas Bar

Фото: архив ресторана

Что нужно на 1 тапас:

  • 15 г багета
  • 15 маринованного перца
  • 30 г филе трески
  • 10 г острого перца
  • 1 маслина без косточки

Как приготовить:

Шаг 1. Отрежьте кусочек багета толщиной около 2 сантиметров. На него выложите маринованный перец.

Шаг 2. Филе трески обжарьте в хоспере до золотистой корочки (3-4 минуты) и поместите на перец. На шпажку наденьте маслину и острый перец и воткните в центр трески.

Тапас с креветкой

рецепт от шеф-повара Дмитрия Шуршакова, Barceloneta Tapas Bar

Фото: архив ресторана

Что нужно на 1 тапас:

  • 15 г багета
  • 20 г картофельного салата
  • 6 очищенных мадагаскарских креветок
  • ½ помидора черри

Для картофельного салата:

  • 2 вареных яйца
  • 100 г отварного картофеля
  • 40 г соуса айоли
  • Сухой чеснок
  • Соль

Как приготовить:

Шаг 1. Для приготовления картофельного салата яйца и отварной картофель нужно нарезать мелким кубиком. Смешайте смесь с айоли, посолите и добавьте сухой чеснок по вкусу.

Шаг 2. Отрежьте кусочек багета толщиной около 2 сантиметров. Картофельный салат выложите на багет. Отварные очищенные креветки выложите поверх салата. На шпажку наденьте обжаренную голову от креветки и ½ помидора черри и воткните в тапас.

Лимонад «Клубника-лайм»

рецепт от шеф-повара Дмитрия Белова, бренд-бармена ресторана Name

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 200 мл газированной воды
  • 60 г клубничного пюре
  • 30 мл фреш-лайма
  • 3-4 листа лайма
  • 20 мл сиропа лемонграсса
  • 1 чипс лайма для украшения
  • Мята для украшения
  • Лед

Как приготовить:

Шаг 1. Свежую клубнику протрите пестиком через мелкое сито, чтобы получилось почти прозрачное пюре. Сироп лемонграсса можно заменить обычным сахарным сиропом.

Шаг 2. Соедините все ингредиенты в высоком бокале.

Шаг 3. Добавьте лед, украсьте листиками мяты.

Хумус из эдамаме

рецепт от шеф-повара Павла Казьмина, ресторан Molto Buono

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 700 г свежих очищенных бобов эдамаме
  • 60 г пасты тахина
  • 10 г лимонного сока
  • 60 мл воды
  • 15 г мирина
  • 10 г оливкового масла

Как приготовить:

Шаг 1. Пюрируйте в блендере все ингредиенты для хумуса. Консистенция получается слегка зернистой. Выложите в посуду с герметичной крышкой и берите на пикник. Есть хумус можно с чипсами или хрустящими крекерами.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

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