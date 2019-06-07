Тапас, крок мадам и еще 5 изысканных рецептов блюд для пикника от ведущих шефов

Что нужно для 1 тоста:

1 кусок хлеба для тостов

100 г клубники

20 г сахар

10 г клубничного сиропа или ягодного соуса

120 г свежих 33%-ных сливок

Для жарки:

40 г молока

40 г свежих 33%-ных сливок

20 г сахара

1 яйцо

Как приготовить:

Шаг 1. Все ингредиенты для жарки соедините и размешайте. Тост хорошо обмакните с двух сторон в полученную смесь, чтобы он пропитался. Затем обжарьте на разогретой сковороде с двух сторон. Доведите до готовности в печке, 6 минут.

Шаг 2. Пока тост запекается, подготовьте клубнику – обрежьте хвостики, разрежьте пополам, добавьте сахар, немного сиропа (или ягодного соуса), прогрейте в сотейнике до исчезновения сахара. Дайте немного остыть.

Шаг 3. Сливки взбейте до пены. Переложите в мешок и уберите в холодильник. Если у вас нет кондитерского мешка дома, можете использовать покупные сливки.

Шаг 4. Тост достаньте из духовки и переложите на тарелку, на него выложите немного полученного клубничного соуса и далее нанесите по всему тосту сливки. Сверху добавьте оставшуюся клубнику и полейте оставшимся от нее соусом.

Крок Мадам

рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, Kuznya Cafe

Что нужно:

2 куска цельнозернового хлеба

40 г ветчины

40 г сыра моцарелла

1 яйцо

Для соуса бешамель:

30 г муки

30 г сливочного масла

70 г воды

20 г пармезана

Как приготовить:

Шаг 1. Приготовьте соус бешамель: в сотейнике разомните сливочное масло до однородной массы. Муку всыпайте порционно. Избегайте образования комочков. После перемешивания муки нужно слегка посолить и вливать воду тонкой струйкой.

Шаг 2. Поставьте сотейник с содержимым на огонь, выставьте минимальную мощность конфорки и начинайте томление. Постоянно мешайте. Когда соус дойдет до бурления – засеките время. Добавьте пармезан. Помешивайте его и готовите еще 8 минут. Если заправка получится слишком жидкая, протомите ее дополнительно 2 минуты. В случае со слишком густым соусом бешамель добавьте немного воды.

Шаг 3. Возьмите 2 ломтика цельнозернового хлеба и смажьте соусом. На один хлеб выложите ломтики ветчины, моцареллы и закройте вторым ломтиком.

Шаг 4. Обжарьте бутерброд на топленом сливочном масле. Подавайте крок мадам с жаренным яйцом – но так неудобно брать с собой на пикник, поэтому подавайте с ним лучше в домашних условиях.

Тапас с треской

рецепт от шеф-повара Дмитрия Шуршакова, Barceloneta Tapas Bar