Тапас, крок мадам и еще 5 изысканных рецептов блюд для пикника от ведущих шефов

Пирог с дальневосточным палтусом, печенью и обжаренным луком
рецепт от шеф-повара Сергея Ерошенко, ресторан «Честная кухня»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
Для теста:
- ½ л молока
- 1 кг муки
- 2 яйца
- 7 г сухих дрожжей
- ½ ст. л. соли
- 1 ½ ст. л. сахара
Для приготовления 1 пирога:
- 250 г теста
- 15 г сливочного масла
- 50 г сыра моцарелла
- 30 г печени трески
- 110 г филе палтуса
- 1 луковица
- 1 яйцо
Как приготовить:
Шаг 1. Лук обжарьте на сливочном масле до готовности, затем добавьте к нему крупно порезанное вареное яйцо.
Шаг 2. Тесто раскатайте, выложите на него нарезанное маленькими кусочками сливочное масло, затем моцареллу и сверху все остальные ингредиенты. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку выпекаться на 20 минут. Когда пирог будет готов, украсьте нарезанным зеленым луком.
Тост с клубникой
рецепт от Алексея Кондрашина, Кафе «Дружба. Мануфактура Еды»
Фото: архив ресторана
Что нужно для 1 тоста:
- 1 кусок хлеба для тостов
- 100 г клубники
- 20 г сахар
- 10 г клубничного сиропа или ягодного соуса
- 120 г свежих 33%-ных сливок
Для жарки:
- 40 г молока
- 40 г свежих 33%-ных сливок
- 20 г сахара
- 1 яйцо
Как приготовить:
Шаг 1. Все ингредиенты для жарки соедините и размешайте. Тост хорошо обмакните с двух сторон в полученную смесь, чтобы он пропитался. Затем обжарьте на разогретой сковороде с двух сторон. Доведите до готовности в печке, 6 минут.
Шаг 2. Пока тост запекается, подготовьте клубнику – обрежьте хвостики, разрежьте пополам, добавьте сахар, немного сиропа (или ягодного соуса), прогрейте в сотейнике до исчезновения сахара. Дайте немного остыть.
Шаг 3. Сливки взбейте до пены. Переложите в мешок и уберите в холодильник. Если у вас нет кондитерского мешка дома, можете использовать покупные сливки.
Шаг 4. Тост достаньте из духовки и переложите на тарелку, на него выложите немного полученного клубничного соуса и далее нанесите по всему тосту сливки. Сверху добавьте оставшуюся клубнику и полейте оставшимся от нее соусом.
Крок Мадам
рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, Kuznya Cafe
Что нужно:
- 2 куска цельнозернового хлеба
- 40 г ветчины
- 40 г сыра моцарелла
- 1 яйцо
Для соуса бешамель:
- 30 г муки
- 30 г сливочного масла
- 70 г воды
- 20 г пармезана
Как приготовить:
Шаг 1. Приготовьте соус бешамель: в сотейнике разомните сливочное масло до однородной массы. Муку всыпайте порционно. Избегайте образования комочков. После перемешивания муки нужно слегка посолить и вливать воду тонкой струйкой.
Шаг 2. Поставьте сотейник с содержимым на огонь, выставьте минимальную мощность конфорки и начинайте томление. Постоянно мешайте. Когда соус дойдет до бурления – засеките время. Добавьте пармезан. Помешивайте его и готовите еще 8 минут. Если заправка получится слишком жидкая, протомите ее дополнительно 2 минуты. В случае со слишком густым соусом бешамель добавьте немного воды.
Шаг 3. Возьмите 2 ломтика цельнозернового хлеба и смажьте соусом. На один хлеб выложите ломтики ветчины, моцареллы и закройте вторым ломтиком.
Шаг 4. Обжарьте бутерброд на топленом сливочном масле. Подавайте крок мадам с жаренным яйцом – но так неудобно брать с собой на пикник, поэтому подавайте с ним лучше в домашних условиях.
Тапас с треской
рецепт от шеф-повара Дмитрия Шуршакова, Barceloneta Tapas Bar
Фото: архив ресторана
Что нужно на 1 тапас:
- 15 г багета
- 15 маринованного перца
- 30 г филе трески
- 10 г острого перца
- 1 маслина без косточки
Как приготовить:
Шаг 1. Отрежьте кусочек багета толщиной около 2 сантиметров. На него выложите маринованный перец.
Шаг 2. Филе трески обжарьте в хоспере до золотистой корочки (3-4 минуты) и поместите на перец. На шпажку наденьте маслину и острый перец и воткните в центр трески.
Тапас с креветкой
рецепт от шеф-повара Дмитрия Шуршакова, Barceloneta Tapas Bar
Фото: архив ресторана
Что нужно на 1 тапас:
- 15 г багета
- 20 г картофельного салата
- 6 очищенных мадагаскарских креветок
- ½ помидора черри
Для картофельного салата:
- 2 вареных яйца
- 100 г отварного картофеля
- 40 г соуса айоли
- Сухой чеснок
- Соль
Как приготовить:
Шаг 1. Для приготовления картофельного салата яйца и отварной картофель нужно нарезать мелким кубиком. Смешайте смесь с айоли, посолите и добавьте сухой чеснок по вкусу.
Шаг 2. Отрежьте кусочек багета толщиной около 2 сантиметров. Картофельный салат выложите на багет. Отварные очищенные креветки выложите поверх салата. На шпажку наденьте обжаренную голову от креветки и ½ помидора черри и воткните в тапас.
Лимонад «Клубника-лайм»
рецепт от шеф-повара Дмитрия Белова, бренд-бармена ресторана Name
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 200 мл газированной воды
- 60 г клубничного пюре
- 30 мл фреш-лайма
- 3-4 листа лайма
- 20 мл сиропа лемонграсса
- 1 чипс лайма для украшения
- Мята для украшения
- Лед
Как приготовить:
Шаг 1. Свежую клубнику протрите пестиком через мелкое сито, чтобы получилось почти прозрачное пюре. Сироп лемонграсса можно заменить обычным сахарным сиропом.
Шаг 2. Соедините все ингредиенты в высоком бокале.
Шаг 3. Добавьте лед, украсьте листиками мяты.
Хумус из эдамаме
рецепт от шеф-повара Павла Казьмина, ресторан Molto Buono
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 700 г свежих очищенных бобов эдамаме
- 60 г пасты тахина
- 10 г лимонного сока
- 60 мл воды
- 15 г мирина
- 10 г оливкового масла
Как приготовить:
Шаг 1. Пюрируйте в блендере все ингредиенты для хумуса. Консистенция получается слегка зернистой. Выложите в посуду с герметичной крышкой и берите на пикник. Есть хумус можно с чипсами или хрустящими крекерами.
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo/shutterstock
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