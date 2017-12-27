Тапас из оливок
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Вам понадобится:
(На 4-6 порций)
- Зеленые оливки — 1 банка
- Черные оливки — 1 банка
- Каперсы — 50 г
- Перец чили — 1 шт.
- Петрушка — 30 г
- Сушеный орегано — ½ ч. л.
- Оливковое масло — 50 мл
- Чеснок — 1-2 зубчика
- Соль морская — по вкусу
Время приготовления: 10 мин.
Приготовление:
Освободите от рассола оливки и каперсы. Очистите перец чили от семян, чеснок — от кожуры и измельчите ножом вместе с каперсами. Мелко порубите петрушку. Соедините черные и зеленые оливки, добавьте смесь каперсов, перца чили и чеснока, зелень петрушки, орегано, соль и оливковое масло. Перемешайте все ингредиенты и уберите в холодильник на 30 минут. Перед подачей еще раз перемешайте и украсьте долькой лимона.
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