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Вам понадобится:

(На 4-6 порций)

Зеленые оливки — 1 банка

Черные оливки — 1 банка

Каперсы — 50 г

Перец чили — 1 шт.

Петрушка — 30 г

Сушеный орегано — ½ ч. л.

Оливковое масло — 50 мл

Чеснок — 1-2 зубчика

Соль морская — по вкусу

Время приготовления: 10 мин.

Приготовление:

Освободите от рассола оливки и каперсы. Очистите перец чили от семян, чеснок — от кожуры и измельчите ножом вместе с каперсами. Мелко порубите петрушку. Соедините черные и зеленые оливки, добавьте смесь каперсов, перца чили и чеснока, зелень петрушки, орегано, соль и оливковое масло. Перемешайте все ингредиенты и уберите в холодильник на 30 минут. Перед подачей еще раз перемешайте и украсьте долькой лимона.

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