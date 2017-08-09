Сырный суп с лисичками
Рецепт от ресторана «Сыроварня»
94 ккал
Первое блюдо
- 1 лМолоко
- 100 гСливочное масло
- 30 гМука
- 250 гСыр чеддер
- 200 гСливки
- 200 гСливочный сыр
- 250 гЛисички
- 3 гОрегано
- по вкусуЧеснок
30-40 минут
Способ приготовления
Сливочное масло растопить, добавить муку, помешивая, ввести молоко, сливки. Довести до кипения, добавить измельченный чеддер, сливочный сыр, орегано, соль по вкусу. Отдельно обжарить лисички с чесноком и петрушкой. При подаче добавить в готовый суп.
Фото: архив ресторана