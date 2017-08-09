Сливочное масло растопить, добавить муку, помешивая, ввести молоко, сливки. Довести до кипения, добавить измельченный чеддер, сливочный сыр, орегано, соль по вкусу. Отдельно обжарить лисички с чесноком и петрушкой. При подаче добавить в готовый суп.