Рецепт от ресторана «Сыроварня»
94 ккал
Первое блюдо
  • 1 лМолоко
  • 100 гСливочное масло
  • 30 гМука
  • 250 гСыр чеддер
  • 200 гСливки
  • 200 гСливочный сыр
  • 250 гЛисички
  • 3 гОрегано
  • по вкусуЧеснок
30-40 минут
Способ приготовления

  1. Сливочное масло растопить, добавить муку, помешивая, ввести молоко, сливки. Довести до кипения, добавить измельченный чеддер, сливочный сыр, орегано, соль по вкусу. Отдельно обжарить лисички с чесноком и петрушкой. При подаче добавить в готовый суп.

Фото: архив ресторана