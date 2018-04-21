Вам понадобится:
(на 4 порции)
- Творог 9 % – 750 г
- Сыр Филадельфия – 150 г
- Сахар – 85 г
- Мука пшеничная в/с – 75 г
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар ванильный – 8 г
- Мука пшеничная в/с (на подпыл) – 10 г
- Масло растительное – 20 г
- Сахарная пудра – 2 г
- Мята – 1 г
- Сметана – 40 г
- Варенье вишневое – 40 мл
Приготовление:
В миске соединить все необходимые для них ингредиенты для сырников и перемешать до получения однородной массы без комков. На поверхности, посыпанной мукой (подпыл), из творожной массы сформировать 20 сырников круглой формы (по 50 г) диаметром 6 см, высотой 1,5 см. В сковороде разогреть растительное масло (сковорода и масло не должны быть сильно раскалены!) и выложить сырники. Обжарить их до образования светло-золотистой корочки с двух сторон. Переложить сырники на противень, застеленный пергаментом, и поставить в разогретую до 180 °С духовку на 10–12 минут. Готовые сырники выложить на тарелку и посыпать сахарной пудрой через мелкое сито. Украсить блюдо мятой. Сметану и варенье подать в отельных соусниках.
Фото: архивресторана