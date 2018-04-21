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Сырники на завтрак, а тем более в выходные классика. Если вы их любите - вот рецепт от Евгения Цветкова, шеф-повара Pesto Cafe.

Вам понадобится:

(на 4 порции)

  • Творог 9 % – 750 г
  • Сыр Филадельфия – 150 г
  • Сахар – 85 г
  • Мука пшеничная в/с – 75 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар ванильный – 8 г
  • Мука пшеничная в/с (на подпыл) – 10 г
  • Масло растительное – 20 г
  • Сахарная пудра – 2 г
  • Мята – 1 г
  • Сметана – 40 г
  • Варенье вишневое – 40 мл

Приготовление:

В миске соединить все необходимые для них ингредиенты для сырников и перемешать до получения однородной массы без комков. На поверхности, посыпанной мукой (подпыл), из творожной массы сформировать 20 сырников круглой формы (по 50 г) диаметром 6 см, высотой 1,5 см. В сковороде разогреть растительное масло (сковорода и масло не должны быть сильно раскалены!) и выложить сырники. Обжарить их до образования светло-золотистой корочки с двух сторон. Переложить сырники на противень, застеленный пергаментом, и поставить в разогретую до 180 °С духовку на 10–12 минут. Готовые сырники выложить на тарелку и посыпать сахарной пудрой через мелкое сито. Украсить блюдо мятой. Сметану и варенье подать в отельных соусниках.

Фото: архивресторана

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