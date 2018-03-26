Вам понадобится:

Свекла маринованная – 90 г

Салат корн – 15 г

Розовые гренки (панировка) – 10 г

Грецкие орехи жареные – 5 г

Заправка для свекольного карпаччо – 35 г

Свекольный дрессинг (запрвка) – 5 г

Способ приготовления:

Панировку посыпать на тарелку, добавить несколько листьев салата, несколько слайсов маринованной свеклы, потом еще слой салата и слой свеклы, добавить орехи, свекольный дрессинг и заправку для свекольного карпаччо.

Свекла маринованная (или купить)

Вам понадобится (на 90 г):

Свекла очищенная – 90 г

Сок лайм – 13 г

Масло оливковое – 10 г

Ваниль стручковая – 1 г

Способ приготовления: свеклу порезать на слайсы очень тонко и заправить соком лайма, оливковым маслом и ванилью, замариновать на 10 минут.

Розовые гренки(панировка):

Хлеб багет – 20 г

Свекла сок – 10 г

Уксус винный белый – 3 г

Соль – 0,5 г

Оливковое масло – 2 г

Способ приготовления: хлеб багет белый высушить, затем заправить соком свеклы, снова высушить, заправить солью, оливковым маслом, уксусом и пропустить через блендер.

Заправка для свекольного карпаччо

Вам понадобится:

Кокосовое молоко – 100 г

Сок лайм – 20 г

Соль – 1 г

Оливковое масло – 8 г

Способ приготовления: смешать все ингредиенты.

Салатная заправка:

Сататная заправка: