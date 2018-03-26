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Назвали карпаччо в честь деятеля итальянского Возрождения, который писал картины с преобладанием оттенков красного. Блюдо представляет собой тонкие, почти прозрачные кусочки сырого мяса в соли, масле и уксусе. ловите постный рецептот ресторана Christian, шеф-повара Кристиана Лоренцини.

Вам понадобится:

  • Свекла маринованная – 90 г
  • Салат корн – 15 г
  • Розовые гренки (панировка) – 10 г
  • Грецкие орехи жареные – 5 г
  • Заправка для свекольного карпаччо – 35 г
  • Свекольный дрессинг (запрвка) – 5 г

Способ приготовления:

Панировку посыпать на тарелку, добавить несколько листьев салата, несколько слайсов маринованной свеклы, потом еще слой салата и слой свеклы, добавить орехи, свекольный дрессинг и заправку для свекольного карпаччо.

Свекла маринованная (или купить)

Вам понадобится (на 90 г):

  • Свекла очищенная – 90 г
  • Сок лайм – 13 г
  • Масло оливковое – 10 г
  • Ваниль стручковая – 1 г

Способ приготовления: свеклу порезать на слайсы очень тонко и заправить соком лайма, оливковым маслом и ванилью, замариновать на 10 минут.

Розовые гренки(панировка):

  • Хлеб багет – 20 г
  • Свекла сок – 10 г
  • Уксус винный белый – 3 г
  • Соль – 0,5 г
  • Оливковое масло – 2 г

Способ приготовления: хлеб багет белый высушить, затем заправить соком свеклы, снова высушить, заправить солью, оливковым маслом, уксусом и пропустить через блендер.

Заправка для свекольного карпаччо

Вам понадобится:

  • Кокосовое молоко – 100 г
  • Сок лайм – 20 г
  • Соль – 1 г
  • Оливковое масло – 8 г

Способ приготовления: смешать все ингредиенты.

Салатная заправка:

Сататная заправка:

  • Сок свеклы - 220 г
  • Сок лимона – 5 г
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