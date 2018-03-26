Свекольный карпаччо
Вам понадобится:
- Свекла маринованная – 90 г
- Салат корн – 15 г
- Розовые гренки (панировка) – 10 г
- Грецкие орехи жареные – 5 г
- Заправка для свекольного карпаччо – 35 г
- Свекольный дрессинг (запрвка) – 5 г
Способ приготовления:
Панировку посыпать на тарелку, добавить несколько листьев салата, несколько слайсов маринованной свеклы, потом еще слой салата и слой свеклы, добавить орехи, свекольный дрессинг и заправку для свекольного карпаччо.
Свекла маринованная (или купить)
Вам понадобится (на 90 г):
- Свекла очищенная – 90 г
- Сок лайм – 13 г
- Масло оливковое – 10 г
- Ваниль стручковая – 1 г
Способ приготовления: свеклу порезать на слайсы очень тонко и заправить соком лайма, оливковым маслом и ванилью, замариновать на 10 минут.
Розовые гренки(панировка):
- Хлеб багет – 20 г
- Свекла сок – 10 г
- Уксус винный белый – 3 г
- Соль – 0,5 г
- Оливковое масло – 2 г
Способ приготовления: хлеб багет белый высушить, затем заправить соком свеклы, снова высушить, заправить солью, оливковым маслом, уксусом и пропустить через блендер.
Заправка для свекольного карпаччо
Вам понадобится:
- Кокосовое молоко – 100 г
- Сок лайм – 20 г
- Соль – 1 г
- Оливковое масло – 8 г
Способ приготовления: смешать все ингредиенты.
Салатная заправка:
Сататная заправка:
- Сок свеклы - 220 г
- Сок лимона – 5 г