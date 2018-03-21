Свекольные равиоли с овощами
Ресторан Soho Country Club предлагает читательницам Passion.ru еще одно вкусное блюдо.
Вам понадобится:
- постное тесто — 50 г
- грибная икра — 50 г
- свекольный сок — 15 г
- соус из шпината — 20 г
- соус из печеного корня сельдерея с тыквой — 20 г
Для приготовления грибной икры:
- шампиньоны — 100 г
- лук репчатый — 20 г
- петрушка — 10 г
- соль — 2 г
- перец черный молотый — 1 г
Грибы мелко нарезать и обжарить до готовности на растительном масле. Пробить блендером до однородной массы.
Приготовление:
В просеянную муку добавить щепотку соли и тонкой струйкой влить сок из свеклы. Замесить мягкое эластичное тесто, которое не должно липнуть к рукам. Дать тесту отдохнуть минут десять. Отрезать кусочек теста, раскатать его в тонкий пласт толщиной 2-3 мм. Добавить готовую начинку — грибную икру — и слепить равиоли (5 штук). Готовые равиоли отварить в подсоленной воде до готовности и выложить на тарелку. Украсить каплями соуса из шпината и корня сельдерея.
Приятного аппетита!
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