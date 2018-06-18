Свекольник с куриными сердечками

Вам понадобится:

Редис – 5 г

База свекольник – 25 г

Яйцо перепелиное – 1 шт.

Лук зеленый – 1 г

Укроп – 1 г

Сердце куриное отварное – 4 г

Петрушка листовая – 1 г

Для базы:

Вода питьевая – 467 г

Картофель – 78 г

Огурец свежий – 78 г

Редис – 78 г

Сахарный песок – 16 г

Свекла очищенная – 230 г

Соль – 9 г

Уксус 9% - 2 г

Фреш лимонный – 2 г

Кефир 1% – 118 г

Фреш свекольный – 40 г

Сахарная пудра – 1 г

Приготовление:

Предварительно приготовить базу. Свежий огурец, свежий редис, отварной картофель и отварную свеклу нарезать соломкой. Залить теплой кипяченной водой, добавить свекольный фреш, уксус, соль, сахар и сахарную пудру. Поставить в холодильник настаиваться на 12 часов. Перед подачей добавить сметану и кефир. Предварительно отваренное куриное сердце нарезать кружочком. Отварить перепелиное яйцо. Редис нарезать тонким слайсом. Свекольник выложить в тарелку для подачи, в середину выложить куриное сердце, рядом выложить перепелиное яйцо, разрезанное на две части. Сверху украсить мелко нарезанными зеленым луком, укропом, листьями петрушки и слайсами редиса.

Фото: архив ресторана