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Свекольник с куриными сердечками

Продолжаем нашу эстафету холодных супов. В этот раз Свекольник от Кафе «Вареничная №1», Бренд-шеф Алёны Солодовиченко.

Вам понадобится:

  • Редис – 5 г
  • База свекольник – 25 г
  • Яйцо перепелиное – 1 шт.
  • Лук зеленый – 1 г
  • Укроп – 1 г
  • Сердце куриное отварное – 4 г
  • Петрушка листовая – 1 г

Для базы:

  • Вода питьевая – 467 г
  • Картофель – 78 г
  • Огурец свежий – 78 г
  • Редис – 78 г
  • Сахарный песок – 16 г
  • Свекла очищенная – 230 г
  • Соль – 9 г
  • Уксус 9% - 2 г
  • Фреш лимонный – 2 г
  • Кефир 1% – 118 г
  • Фреш свекольный – 40 г
  • Сахарная пудра – 1 г

Приготовление:

Предварительно приготовить базу. Свежий огурец, свежий редис, отварной картофель и отварную свеклу нарезать соломкой. Залить теплой кипяченной водой, добавить свекольный фреш, уксус, соль, сахар и сахарную пудру. Поставить в холодильник настаиваться на 12 часов. Перед подачей добавить сметану и кефир. Предварительно отваренное куриное сердце нарезать кружочком. Отварить перепелиное яйцо. Редис нарезать тонким слайсом. Свекольник выложить в тарелку для подачи, в середину выложить куриное сердце, рядом выложить перепелиное яйцо, разрезанное на две части. Сверху украсить мелко нарезанными зеленым луком, укропом, листьями петрушки и слайсами редиса.

Фото: архив ресторана

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