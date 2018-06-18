Свекольник с куриными сердечками

Вам понадобится:
- Редис – 5 г
- База свекольник – 25 г
- Яйцо перепелиное – 1 шт.
- Лук зеленый – 1 г
- Укроп – 1 г
- Сердце куриное отварное – 4 г
- Петрушка листовая – 1 г
Для базы:
- Вода питьевая – 467 г
- Картофель – 78 г
- Огурец свежий – 78 г
- Редис – 78 г
- Сахарный песок – 16 г
- Свекла очищенная – 230 г
- Соль – 9 г
- Уксус 9% - 2 г
- Фреш лимонный – 2 г
- Кефир 1% – 118 г
- Фреш свекольный – 40 г
- Сахарная пудра – 1 г
Приготовление:
Предварительно приготовить базу. Свежий огурец, свежий редис, отварной картофель и отварную свеклу нарезать соломкой. Залить теплой кипяченной водой, добавить свекольный фреш, уксус, соль, сахар и сахарную пудру. Поставить в холодильник настаиваться на 12 часов. Перед подачей добавить сметану и кефир. Предварительно отваренное куриное сердце нарезать кружочком. Отварить перепелиное яйцо. Редис нарезать тонким слайсом. Свекольник выложить в тарелку для подачи, в середину выложить куриное сердце, рядом выложить перепелиное яйцо, разрезанное на две части. Сверху украсить мелко нарезанными зеленым луком, укропом, листьями петрушки и слайсами редиса.
Фото: архив ресторана