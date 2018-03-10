Суп-пюре из тыквы
Предлагаем диетический и постный рецепт от ресторана Тимура Ланского «Чайхона №1».
Вам понадобится:
- тыква очищенная — 150 г
- морковь очищенная — 50 г
- лук репчатый очищенный — 50 г
- картофель очищенный — 80 г
- соль поваренная — 4 г
- масло растительное — 20 г
- вода питьевая — 300 г
- семечки тыквенные очищенные — 4 г
- базилик — 4 веточки
- сухарики — 40 г
Приготовление:
Налить в кастрюлю растительное масло и нагреть. Затем в произвольной форме нарезать все овощи. В раскаленное масло выложить репчатый лук и морковь. Обжарить до золотистого цвета. Затем к луку и моркови положить тыкву и картофель. Залить водой. Варить в течение 40 минут до полной готовности. Снять с плиты и все взбить блендером, чтобы не было комков. Готовый суп разогреть в сотейнике, доведя до кипения. Разлить по тарелкам, посыпав семечками и украсив веточкой базилика. Сухарики подать в соуснике.
Фото: архив ресторана
Еще по теме
Популярное
Обсуждаемое