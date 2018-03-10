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Предлагаем диетический и постный рецепт от ресторана Тимура Ланского «Чайхона №1».

Вам понадобится:

  • тыква очищенная — 150 г
  • морковь очищенная — 50 г
  • лук репчатый очищенный — 50 г
  • картофель очищенный — 80 г
  • соль поваренная — 4 г
  • масло растительное — 20 г
  • вода питьевая — 300 г
  • семечки тыквенные очищенные — 4 г
  • базилик — 4 веточки
  • сухарики — 40 г

Приготовление:

Налить в кастрюлю растительное масло и нагреть. Затем в произвольной форме нарезать все овощи. В раскаленное масло выложить репчатый лук и морковь. Обжарить до золотистого цвета. Затем к луку и моркови положить тыкву и картофель. Залить водой. Варить в течение 40 минут до полной готовности. Снять с плиты и все взбить блендером, чтобы не было комков. Готовый суп разогреть в сотейнике, доведя до кипения. Разлить по тарелкам, посыпав семечками и украсив веточкой базилика. Сухарики подать в соуснике.

Фото: архив ресторана

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