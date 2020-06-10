Судак по-польски, селедка под шубой и еще 6 советских рецептов, которые мы любим до сих пор

Что нужно:

200 г филе судака

500 г картофеля

2 яйца

1 лимон

150 г сливочного масла

3 головки чеснока

200 мл молока

50 г зелени

цедра апельсина

оливковое масло

соль, перец

Как приготовить:

Шаг 1. Почистите картофель, разрежьте на четвертинки и поставьте вариться. Когда картофель отварился, слейте воду и поставьте кастрюлю опять на плиту, чтобы лишняя влага выпарилась. Разомните картофель в пюре.

Шаг 2. Полейте чеснок оливковым маслом, посыпьте перцем и солью, заверните в фольгу и отправьте в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов. С запеченных головок срежьте основание и выдавите чесночную массу в пюре.

Шаг 3. Снимите цедру с одного лимона, измельчите и добавьте в пюре.

Шаг 4. Налейте молоко в сотейник, добавьте сливочное масло, нагрейте на плите, доведите до кипения и вылейте в пюре. Тщательно перемешайте.

Шаг 5. В сковородку налейте воду, посыпьте специями, включите сильный огонь и пробланшируйте филе судака.

Шаг 6. Отварите яйца в крутую, очистите от скорлупы. С помощью терки натрите яйца в сотейник. Добавьте сливочное масло и лимонный сок. Поставьте на огонь. Добавьте мелко нарезанный укроп. Помешайте венчиком.

Шаг 7. Выложите на тарелку пюре, к нему – судака, сверху полейте яичным соусом. Украсьте блюдо долькой лимона и листиками свежего укропа.

Борщ

Рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, ресторан KUZNYAHOUSE