Судак по-польски, селедка под шубой и еще 6 советских рецептов, которые мы любим до сих пор
Судак по-польски и пюре с чесноком
Рецепт от Ильи Бурнасова, ведущего программы «Обед в 4 руки» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 200 г филе судака
- 500 г картофеля
- 2 яйца
- 1 лимон
- 150 г сливочного масла
- 3 головки чеснока
- 200 мл молока
- 50 г зелени
- цедра апельсина
- оливковое масло
- соль, перец
Как приготовить:
Шаг 1. Почистите картофель, разрежьте на четвертинки и поставьте вариться. Когда картофель отварился, слейте воду и поставьте кастрюлю опять на плиту, чтобы лишняя влага выпарилась. Разомните картофель в пюре.
Шаг 2. Полейте чеснок оливковым маслом, посыпьте перцем и солью, заверните в фольгу и отправьте в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов. С запеченных головок срежьте основание и выдавите чесночную массу в пюре.
Шаг 3. Снимите цедру с одного лимона, измельчите и добавьте в пюре.
Шаг 4. Налейте молоко в сотейник, добавьте сливочное масло, нагрейте на плите, доведите до кипения и вылейте в пюре. Тщательно перемешайте.
Шаг 5. В сковородку налейте воду, посыпьте специями, включите сильный огонь и пробланшируйте филе судака.
Шаг 6. Отварите яйца в крутую, очистите от скорлупы. С помощью терки натрите яйца в сотейник. Добавьте сливочное масло и лимонный сок. Поставьте на огонь. Добавьте мелко нарезанный укроп. Помешайте венчиком.
Шаг 7. Выложите на тарелку пюре, к нему – судака, сверху полейте яичным соусом. Украсьте блюдо долькой лимона и листиками свежего укропа.
Борщ
Рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, ресторан KUZNYAHOUSE
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 1,5 л говяжьего бульона
- 770 г грудинки
- 60 г сельдерея
- 240 г свеклы
- 160 г репчатого лука
- 170 г моркови
- 320 г капусты
- 20 г чеснока
- 30 г томатной пасты
- 10 мл уксуса
- 80 мл свекольного фреша
- 10 мл лимонного сока
- 15 мл растительного масла
- 10 г соли
- 15 мл сахара
- 10 г горчицы
- 5 г тимьяна
- 10 г розмарина
Как приготовить:
Шаг 1. Обжарьте грудинку на растительном масле и выложите в глубокую кастрюлю. Обжарьте половину сельдерея, лука, моркови, затем все сложите в кастрюлю к грудинке, залейте бульоном, добавьте тимьян, чеснок, горчицу и томите в духовке на 180 градусах, 3-4 часа.
Шаг 2. Обжарьте на растительном масле лук, морковь, капусту, свеклу, чеснок, добавьте томат пасту, уксус. Выложите в кастрюлю томленую грудинку, залейте бульоном, если бульона мало, то добавьте воду и варите до готовности овощей на слабом огне, без кипячения. По вкусу доведите солью, сахаром, свежесмолотым перцем, лимонным соком, свежим мелко нарубленным чесноком. Для цвета и более насыщенного вкуса можно добавить свекольный фреш.
Салат «Весенний»
Рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 80 г помидоров
- 15 г клубники
- 30 г редиса
- 70 г жареного цыпленка
- 3 г молодого чеснока
- 20 г сыра с голубой плесенью
- 10 г сладкого молодого перца
- 5 г щавеля
- 5 г шпината
- 5 г черемши
- 5 г цицмати
Для соуса:
- 5 г мяты
- 10 г зеленого лука
- 15 г черемши
- 20 г яблочного уксуса
- Соль
- 20 г сахара
- 20 г оливкового масла
Как приготовить:
Шаг 1. Всю зелень переберите и промойте. Помидоры, клубнику, редис, чеснок, сыр и предварительно обжаренное мясо цыпленка порежьте крупно и соедините с зеленью.
Шаг 2. Отдельно приготовьте соус. Соедините все ингредиенты для соуса и пробейте в блендере до однородной массы. Все ингредиенты салата заправьте соусом и перемешайте.
Селедка под шубой
Рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, ресторан KUZNYAHOUSE
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 450 г свеклы
- 450 г моркови
- 580 г картошки
- 50 г красного лука
- 460 г майонеза
- 370 г сельди
- Соль
- 5 г лука-сибулет
Как приготовить:
Шаг 1. Овощи запеките с солью и маслом в духовке на 180 градусах до готовности. Остудите и натрите свеклу, картошку и морковь на мелкой терке.
Шаг 2. Селедку нарежьте мелким кубиком.
Шаг 3. Соберите блюдо. Выложите слоями овощи и рыбу, добавляя между слоями майонез.
Шаг 4. При подаче посыпьте блюдо мелкорезанным луком-сибулет.
Окрошка на сыворотке
Рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 100 г редиса
- 400 г огурцов
- 100 г отварной говядины
- 100 г тварного говяжьего языка
- 2 яйца
- 300 г молодого картофеля
Для заправки:
- 1,5 л коровьей сыворотки
- 60 г горчицы
- Соль по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Картофель посолите, поперчите и запеките в мундире в духовке при 180 градусах в течение 30-40 минут. Яйца предварительно сварите вкрутую.
Шаг 2. Редис, огурцы, яйца, говядину и язык нарежьте средним кубиком.
Шаг 3. Нарезанные овощи и мясо разложите по тарелкам, залейте их сывороткой, добавьте горчицу и соль по вкусу. Отдельно подайте печеный картофель, предварительно слегка его раздавив.
Оливье с утиной грудкой
Рецепт от шеф-повара Андрея Макаева, ресторан Food Embassy
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 20 г свежих огурцов
- 30 г соленых огурцов
- 30 г яблок
- 20 г отварного картофеля
- 20 г отварной моркови
- 20 г зеленого горошка
- Соль
- Утиная грудка
- 2 перепелиных яйца
- 3 г лука сибулет
- 50 г утиной грудки су-вид
- 5 мл бальзамического крема
- 30 г майонеза
- 5 мл оливкового масла
- 10 г зерен граната
- 2 коржа слоеного несладкого теста
- 25 г мармелада из утки
Как приготовить:
Шаг 1. Огурцы, морковь, яблоки, картофель нарежьте мелким кубиком, добавьте рубленный сибулет, зеленый горох, соль, перец и майонез, хорошо вымешайте. Шаг 2. На лист слоеного теста выложите салат, а сверху — тонкие ломтики утиной грудки. Накройте вторым листом слоеного теста, выложите на него слайды яблока и слайды утиной грудки.
Шаг 3. Украсьте перепелиными яйцами, крем-бальзамиком, зернами граната и рубленным сибулетом.
Шаг 4. Рядом с салатом выложите рубленный мармелад, посыпьте кунжутом. Сзбрызните оливковым маслом.
Тост с дальневосточная сельдью и яблоком
Рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, ресторан KUZNYAHOUSE
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 2 тоста из ржаного хлеба
- 12 г яблока
- 10 г лука шарлот
- 70 г сельди
- 5 г зеленого лука
Соус айоли:
- 18 г японского майонеза
- 2 г меда
- 1 г карри
- 0,5 г куркумы
- 1 г сока лимона
Способ приготовления:
Шаг 1. Смешайте ингредиенты для соуса. Смажьте соусом тост из ржаного хлеба. Лук шалот ошпарьте кипятком, порежьте, выложите на тост, сверху яблоко, порезанное соломкой, малосольную сельдь и украсьте молодым зеленым луком.
Салат «Херсонский»
Рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 200 г сладких томатов
- 30 г красного крымского лука
- 2 г крупной соли
- 5 г ароматного масла
- 7 г свежего укропа
Для соуса:
- 150 г мягких (слегка перезрелых) томатов
- 25 г ароматного масла
- 25 г красного крымского лука
Как приготовить:
Шаг 1. Сладкие томаты порежьте дольками среднего размера, красный лук порубите кольцами. Заправьте ароматным маслом и крупной солью.
Шаг 2. Отдельно приготовьте соус. Очистите от кожуры мягкие томаты и пробейте блендером. Добавьте мелко порубленный красный лук и дайте настояться 40 минут. Затем процедите и подавайте соус к салату. Также рекомендуем добавить свежий укроп.
Фото: depositphotos, архив пресс-службы
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