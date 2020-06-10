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Судак по-польски, селедка под шубой и еще 6 советских рецептов, которые мы любим до сих пор

Эти блюда готовили наши мамы и бабушки, выросшие в Советском Союзе. Мы сами на них выросли и с радостью добавляем их в меню семейного застолья. Они не всегда отвечают всем правилам здорового питания, но от этого не становятся менее вкусными или любимыми. Редакция Passion.ru решила собрать модернизированные варианты знаковых блюд нашего детства и юности и поделиться их рецептами с вами.

Судак по-польски и пюре с чесноком

Рецепт от Ильи Бурнасова, ведущего программы «Обед в 4 руки» на телеканале «Кухня ТВ»

Фото: архив «Кухня ТВ»

Что нужно:

  • 200 г филе судака
  • 500 г картофеля
  • 2 яйца
  • 1 лимон
  • 150 г сливочного масла
  • 3 головки чеснока
  • 200 мл молока
  • 50 г зелени
  • цедра апельсина
  • оливковое масло
  • соль, перец

Как приготовить:

Шаг 1. Почистите картофель, разрежьте на четвертинки и поставьте вариться. Когда картофель отварился, слейте воду и поставьте кастрюлю опять на плиту, чтобы лишняя влага выпарилась. Разомните картофель в пюре.

Шаг 2. Полейте чеснок оливковым маслом, посыпьте перцем и солью, заверните в фольгу и отправьте в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов. С запеченных головок срежьте основание и выдавите чесночную массу в пюре.

Шаг 3. Снимите цедру с одного лимона, измельчите и добавьте в пюре.

Шаг 4. Налейте молоко в сотейник, добавьте сливочное масло, нагрейте на плите, доведите до кипения и вылейте в пюре. Тщательно перемешайте.

Шаг 5. В сковородку налейте воду, посыпьте специями, включите сильный огонь и пробланшируйте филе судака.

Шаг 6. Отварите яйца в крутую, очистите от скорлупы. С помощью терки натрите яйца в сотейник. Добавьте сливочное масло и лимонный сок. Поставьте на огонь. Добавьте мелко нарезанный укроп. Помешайте венчиком.

Шаг 7. Выложите на тарелку пюре, к нему – судака, сверху полейте яичным соусом. Украсьте блюдо долькой лимона и листиками свежего укропа.

Борщ

Рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, ресторан KUZNYAHOUSE

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 1,5 л говяжьего бульона
  • 770 г грудинки
  • 60 г сельдерея
  • 240 г свеклы
  • 160 г репчатого лука
  • 170 г моркови
  • 320 г капусты
  • 20 г чеснока
  • 30 г томатной пасты
  • 10 мл уксуса
  • 80 мл свекольного фреша
  • 10 мл лимонного сока
  • 15 мл растительного масла
  • 10 г соли
  • 15 мл сахара
  • 10 г горчицы
  • 5 г тимьяна
  • 10 г розмарина

Как приготовить:

Шаг 1. Обжарьте грудинку на растительном масле и выложите в глубокую кастрюлю. Обжарьте половину сельдерея, лука, моркови, затем все сложите в кастрюлю к грудинке, залейте бульоном, добавьте тимьян, чеснок, горчицу и томите в духовке на 180 градусах, 3-4 часа.

Шаг 2. Обжарьте на растительном масле лук, морковь, капусту, свеклу, чеснок, добавьте томат пасту, уксус. Выложите в кастрюлю томленую грудинку, залейте бульоном, если бульона мало, то добавьте воду и варите до готовности овощей на слабом огне, без кипячения. По вкусу доведите солью, сахаром, свежесмолотым перцем, лимонным соком, свежим мелко нарубленным чесноком. Для цвета и более насыщенного вкуса можно добавить свекольный фреш.

Салат «Весенний»

Рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 80 г помидоров
  • 15 г клубники
  • 30 г редиса
  • 70 г жареного цыпленка
  • 3 г молодого чеснока
  • 20 г сыра с голубой плесенью
  • 10 г сладкого молодого перца
  • 5 г щавеля
  • 5 г шпината
  • 5 г черемши
  • 5 г цицмати

Для соуса:

  • 5 г мяты
  • 10 г зеленого лука
  • 15 г черемши
  • 20 г яблочного уксуса
  • Соль
  • 20 г сахара
  • 20 г оливкового масла

Как приготовить:

Шаг 1. Всю зелень переберите и промойте. Помидоры, клубнику, редис, чеснок, сыр и предварительно обжаренное мясо цыпленка порежьте крупно и соедините с зеленью.

Шаг 2. Отдельно приготовьте соус. Соедините все ингредиенты для соуса и пробейте в блендере до однородной массы. Все ингредиенты салата заправьте соусом и перемешайте.

Селедка под шубой

Рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, ресторан KUZNYAHOUSE

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 450 г свеклы
  • 450 г моркови
  • 580 г картошки
  • 50 г красного лука
  • 460 г майонеза
  • 370 г сельди
  • Соль
  • 5 г лука-сибулет

Как приготовить:

Шаг 1. Овощи запеките с солью и маслом в духовке на 180 градусах до готовности. Остудите и натрите свеклу, картошку и морковь на мелкой терке.

Шаг 2. Селедку нарежьте мелким кубиком.

Шаг 3. Соберите блюдо. Выложите слоями овощи и рыбу, добавляя между слоями майонез.

Шаг 4. При подаче посыпьте блюдо мелкорезанным луком-сибулет.

Окрошка на сыворотке

Рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 100 г редиса
  • 400 г огурцов
  • 100 г отварной говядины
  • 100 г тварного говяжьего языка
  • 2 яйца
  • 300 г молодого картофеля

Для заправки:

  • 1,5 л коровьей сыворотки
  • 60 г горчицы
  • Соль по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Картофель посолите, поперчите и запеките в мундире в духовке при 180 градусах в течение 30-40 минут. Яйца предварительно сварите вкрутую.

Шаг 2. Редис, огурцы, яйца, говядину и язык нарежьте средним кубиком.

Шаг 3. Нарезанные овощи и мясо разложите по тарелкам, залейте их сывороткой, добавьте горчицу и соль по вкусу. Отдельно подайте печеный картофель, предварительно слегка его раздавив.

Оливье с утиной грудкой

Рецепт от шеф-повара Андрея Макаева, ресторан Food Embassy

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 20 г свежих огурцов
  • 30 г соленых огурцов
  • 30 г яблок
  • 20 г отварного картофеля
  • 20 г отварной моркови
  • 20 г зеленого горошка
  • Соль
  • Утиная грудка
  • 2 перепелиных яйца
  • 3 г лука сибулет
  • 50 г утиной грудки су-вид
  • 5 мл бальзамического крема
  • 30 г майонеза
  • 5 мл оливкового масла
  • 10 г зерен граната
  • 2 коржа слоеного несладкого теста
  • 25 г мармелада из утки

Как приготовить:

Шаг 1. Огурцы, морковь, яблоки, картофель нарежьте мелким кубиком, добавьте рубленный сибулет, зеленый горох, соль, перец и майонез, хорошо вымешайте. Шаг 2. На лист слоеного теста выложите салат, а сверху — тонкие ломтики утиной грудки. Накройте вторым листом слоеного теста, выложите на него слайды яблока и слайды утиной грудки.

Шаг 3. Украсьте перепелиными яйцами, крем-бальзамиком, зернами граната и рубленным сибулетом.

Шаг 4. Рядом с салатом выложите рубленный мармелад, посыпьте кунжутом. Сзбрызните оливковым маслом.

Тост с дальневосточная сельдью и яблоком

Рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, ресторан KUZNYAHOUSE

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 2 тоста из ржаного хлеба
  • 12 г яблока
  • 10 г лука шарлот
  • 70 г сельди
  • 5 г зеленого лука

Соус айоли:

  • 18 г японского майонеза
  • 2 г меда
  • 1 г карри
  • 0,5 г куркумы
  • 1 г сока лимона

Способ приготовления:

Шаг 1. Смешайте ингредиенты для соуса. Смажьте соусом тост из ржаного хлеба. Лук шалот ошпарьте кипятком, порежьте, выложите на тост, сверху яблоко, порезанное соломкой, малосольную сельдь и украсьте молодым зеленым луком.

Салат «Херсонский»

Рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 200 г сладких томатов
  • 30 г красного крымского лука
  • 2 г крупной соли
  • 5 г ароматного масла
  • 7 г свежего укропа

Для соуса:

  • 150 г мягких (слегка перезрелых) томатов
  • 25 г ароматного масла
  • 25 г красного крымского лука

Как приготовить:

Шаг 1. Сладкие томаты порежьте дольками среднего размера, красный лук порубите кольцами. Заправьте ароматным маслом и крупной солью.

Шаг 2. Отдельно приготовьте соус. Очистите от кожуры мягкие томаты и пробейте блендером. Добавьте мелко порубленный красный лук и дайте настояться 40 минут. Затем процедите и подавайте соус к салату. Также рекомендуем добавить свежий укроп.

Фото: depositphotos, архив пресс-службы

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