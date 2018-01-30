Стейк из лосося со шпинатом и сливочным соусом
Рецепт лосося от сети кафе «Руккола», бренд-шефа Виктора Апасьева.
Вам понадобится:
- Куриный бульон – 30 г
- Лосось – 120 г
- Сливочный соус – 100 мл
- Лимонный фреш – 5 мл
- Шпинат – 40 г
- Ароматное масло – 10 мл
- Соль – 1 г
Приготовление:
Лосось посолить и обжарить на ароматном масле по 1 минуте на каждой стороне, затем полить лимонным фрешем, посолить и убрать в духовку на 5-7 минут при температуре 180-190 градусов. Сливочный соус и куриный бульон смешать и подогреть. Выложить на блюдо соус, шпинат и готовый лосось.
Для сливочного соуса
- Белое сухое вино – 90 г
- Куркума – 10 г
- Репчатый лук – 25 г
- Подсолнечное масло – 10 мл
- Сливки 33% – 100 мг
- Соль – 1 г
- Лимонный фреш – 1 мг
Приготовление:
Лук нарезать перьями и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Добавить вино и сливки, довести до кипения и убавить газ, томить 10 минут, помешивая венчиком, затем добавить куркуму, соль и лимонный фреш, снять с огня, процедить через сито.
Для ароматного масла:
- Оливковое масло – 5 мл
- Подсолнечное масло – 5 мл
- Свежий розмарин – 1 г
- Розовый перец горошек – 5 г
- Тимьян – 1 г
- Чеснок – 1 г
Приготовление:
Смешать все ингредиенты, довести до кипения, дать остыть.
Фото: архив ресторана