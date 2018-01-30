Рецепт лосося от сети кафе «Руккола», бренд-шефа Виктора Апасьева.

Вам понадобится:

Куриный бульон – 30 г

Лосось – 120 г

Сливочный соус – 100 мл

Лимонный фреш – 5 мл

Шпинат – 40 г

Ароматное масло – 10 мл

Соль – 1 г

Приготовление:

Лосось посолить и обжарить на ароматном масле по 1 минуте на каждой стороне, затем полить лимонным фрешем, посолить и убрать в духовку на 5-7 минут при температуре 180-190 градусов. Сливочный соус и куриный бульон смешать и подогреть. Выложить на блюдо соус, шпинат и готовый лосось.

Для сливочного соуса

Белое сухое вино – 90 г

Куркума – 10 г

Репчатый лук – 25 г

Подсолнечное масло – 10 мл

Сливки 33% – 100 мг

Соль – 1 г

Лимонный фреш – 1 мг

Приготовление:

Лук нарезать перьями и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Добавить вино и сливки, довести до кипения и убавить газ, томить 10 минут, помешивая венчиком, затем добавить куркуму, соль и лимонный фреш, снять с огня, процедить через сито.

Для ароматного масла:

Оливковое масло – 5 мл

Подсолнечное масло – 5 мл

Свежий розмарин – 1 г

Розовый перец горошек – 5 г

Тимьян – 1 г

Чеснок – 1 г

Приготовление:

Смешать все ингредиенты, довести до кипения, дать остыть.

Фото: архив ресторана