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Спагетти с морепродуктами и томатами черри в легком винном соусе

Рецепт от сети кафе «Руккола», бренд-шеф Виктор Апасьев.

Вам понадобится:

  • Спагетти – 100 г
  • Аргентинские креветки – 112 г
  • Голубые мидии в раковине – 30 г
  • Судак – 30 г
  • Тунец – 30 г
  • Томаты черри – 50 г
  • Анчоусы в масле – 3 г
  • Белое вино – 50 мл
  • Куриный бульон– 50 г
  • Свежий базилик– 5 г
  • Зелень петрушки – 2 г
  • Оливковое масло – 10 мл
  • Сливочное масло – 15 г
  • Томатная паста – 10 г
  • Соль – 1 г
  • Перец Чили – 1 г
  • Черный перец (горошек) – 1 г

Для подачи:

  • Свежий базилик– 2 г

Приготовление:

Отделить у креветок головы, разрезать пополам. Размять чеснок, крупно нарезать базилик. Разрезать помидоры черри пополам. Отварить спагетти до состояния аль-денте (6-7 минут). Слить воду. На сковороде с оливковым маслом обжарить креветки, головы креветок и чеснок. Добавить мидии в раковинах, судак и перец Чили, обжаривать в течение пары минут. Следом добавить томаты черри, анчоусы и белое вино. Выпарить. Посолить. Добавить куриный бульон, сливочное масло, томатную пасту, отваренные спагетти, черный перец горошком, базилик и зелень петрушки. Перемешать. Подавать на сковороде, украсив свежим базиликом. Приятного аппетита!

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