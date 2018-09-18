Спагетти с морепродуктами и томатами черри в легком винном соусе

Вам понадобится:

Спагетти – 100 г

Аргентинские креветки – 112 г

Голубые мидии в раковине – 30 г

Судак – 30 г

Тунец – 30 г

Томаты черри – 50 г

Анчоусы в масле – 3 г

Белое вино – 50 мл

Куриный бульон– 50 г

Свежий базилик– 5 г

Зелень петрушки – 2 г

Оливковое масло – 10 мл

Сливочное масло – 15 г

Томатная паста – 10 г

Соль – 1 г

Перец Чили – 1 г

Черный перец (горошек) – 1 г

Для подачи:

Свежий базилик– 2 г

Приготовление:

Отделить у креветок головы, разрезать пополам. Размять чеснок, крупно нарезать базилик. Разрезать помидоры черри пополам. Отварить спагетти до состояния аль-денте (6-7 минут). Слить воду. На сковороде с оливковым маслом обжарить креветки, головы креветок и чеснок. Добавить мидии в раковинах, судак и перец Чили, обжаривать в течение пары минут. Следом добавить томаты черри, анчоусы и белое вино. Выпарить. Посолить. Добавить куриный бульон, сливочное масло, томатную пасту, отваренные спагетти, черный перец горошком, базилик и зелень петрушки. Перемешать. Подавать на сковороде, украсив свежим базиликом. Приятного аппетита!