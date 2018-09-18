Спагетти с морепродуктами и томатами черри в легком винном соусе

Вам понадобится:
- Спагетти – 100 г
- Аргентинские креветки – 112 г
- Голубые мидии в раковине – 30 г
- Судак – 30 г
- Тунец – 30 г
- Томаты черри – 50 г
- Анчоусы в масле – 3 г
- Белое вино – 50 мл
- Куриный бульон– 50 г
- Свежий базилик– 5 г
- Зелень петрушки – 2 г
- Оливковое масло – 10 мл
- Сливочное масло – 15 г
- Томатная паста – 10 г
- Соль – 1 г
- Перец Чили – 1 г
- Черный перец (горошек) – 1 г
Для подачи:
- Свежий базилик– 2 г
Приготовление:
Отделить у креветок головы, разрезать пополам. Размять чеснок, крупно нарезать базилик. Разрезать помидоры черри пополам. Отварить спагетти до состояния аль-денте (6-7 минут). Слить воду. На сковороде с оливковым маслом обжарить креветки, головы креветок и чеснок. Добавить мидии в раковинах, судак и перец Чили, обжаривать в течение пары минут. Следом добавить томаты черри, анчоусы и белое вино. Выпарить. Посолить. Добавить куриный бульон, сливочное масло, томатную пасту, отваренные спагетти, черный перец горошком, базилик и зелень петрушки. Перемешать. Подавать на сковороде, украсив свежим базиликом. Приятного аппетита!