Спагетти с мидиями

Вам понадобится:
- Мидии – 200 г
- Паста – 150 г
- Томаты – 30 г
- Оливковое масло – 5 мл
- Белое вино – 10 мл
- Пармезан – 20 г
- Чеснок – 2 г
- Базилик – 3 г
- Бриошь – 10 г
- Куриный бульон – 20 мл
Приготовление:
Мидии обжарить на оливковом масле вместе с чесноком. Добавить белое вино. Затем – куриный бульон. Добавить натертый пармезан и нарезанные помидоры. Отварить пасту до полуготовности. Бриошь приготовить на гриле. Смешать пасты с начинкой. Добавить соль, перец и нарезанный мелко базилик. Перемешать. Подавать с бриошь.
Фото: архив ресторана