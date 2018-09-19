Спагетти с мидиями

Вам понадобится:

Мидии – 200 г

Паста – 150 г

Томаты – 30 г

Оливковое масло – 5 мл

Белое вино – 10 мл

Пармезан – 20 г

Чеснок – 2 г

Базилик – 3 г

Бриошь – 10 г

Куриный бульон – 20 мл

Приготовление:

Мидии обжарить на оливковом масле вместе с чесноком. Добавить белое вино. Затем – куриный бульон. Добавить натертый пармезан и нарезанные помидоры. Отварить пасту до полуготовности. Бриошь приготовить на гриле. Смешать пасты с начинкой. Добавить соль, перец и нарезанный мелко базилик. Перемешать. Подавать с бриошь.

Фото: архив ресторана