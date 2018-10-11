Рассольник, гречневый суп и другие согревающие блюда для прохладной погоды

Чтобы суп получился не только вкусным, но и красивым, стоит нарезать все ингредиенты одинаково, только кубиками или только соломкой. Чем меньше ингредиентов в супе, тем мельче они режутся, а если ингредиентов много, то и нарезать их можно крупно.

Важно также класть продукты своевременно. Дольше всего варятся крупы, поэтому их первыми запускают в бульон. Гречка и рис готовятся 10-20 минут. Перловка – до 40, ее можно, кстати, сначала отварить отдельно. Горох и фасоль требуют предварительного замачивания в течение 12 часов. 3.Чтобы сохранить в суповых овощах максимум витаминов, чуть недовариварите их – под крышкой они сами дойдут до кондиции. Кстати, мясо и рыбу заливают холодной водой, овощи для вегетарианского супа – кипятком. Солят суп всегда в конце приготовления, в тот момент, когда основные продукты уже сварились. Если добавить соль преждевременно, она вся достанется жидкости, суп будет пересолен, а овощи плохо проварены.