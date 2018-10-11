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Рассольник, гречневый суп и другие согревающие блюда для прохладной погоды

Супы быстро согревают, улучшают обмен веществ, дают необходимые организму тепло и энергию. Сытные, но вместе с тем, как правило, легкие. По сравнению с тушением или жарением, варка овощей, грибов, мяса и птицы в супе сохраняет гораздо больше полезных веществ. Кроме того, супы обычно менее калорийны, чем полноценные вторые блюда, но при этом не уступают им по количеству питательных веществ.

Красиво и вовремя

  1. Чтобы суп получился не только вкусным, но и красивым, стоит нарезать все ингредиенты одинаково, только кубиками или только соломкой. Чем меньше ингредиентов в супе, тем мельче они режутся, а если ингредиентов много, то и нарезать их можно крупно.

  2. Важно также класть продукты своевременно. Дольше всего варятся крупы, поэтому их первыми запускают в бульон. Гречка и рис готовятся 10-20 минут. Перловка – до 40, ее можно, кстати, сначала отварить отдельно. Горох и фасоль требуют предварительного замачивания в течение 12 часов. 3.Чтобы сохранить в суповых овощах максимум витаминов, чуть недовариварите их – под крышкой они сами дойдут до кондиции. Кстати, мясо и рыбу заливают холодной водой, овощи для вегетарианского супа – кипятком. Солят суп всегда в конце приготовления, в тот момент, когда основные продукты уже сварились. Если добавить соль преждевременно, она вся достанется жидкости, суп будет пересолен, а овощи плохо проварены.

Совет хозяйке:

Когда суп сварен, ему нужно постоять минут 10, чтобы жидкость приобрела мягкую бархатистую консистенцию. А вот разогревать на другой день не стоит – лучше рассчитать количество на один раз и сразу съесть.

Кстати, если варить суп с крупами, он будет и сытным, и достаточно диетическим, а меняя одну крупу на другую, можно получить совершенно новый вкус. Как известно, горячий суп в холодный дождливый день это не просто еда, а блаженное чувство тепла и комфорта. Представляем новую осеннюю коллекцию!

Острый суп с рисом

Вам понадобится:

  • 1 крупная луковица,
  • 2 ст. ложки оливкового масла,
  • 2–3 зубчика чеснока,
  • 2 средние моркови,
  • 2 стебля сельдерея,
  • 3 лука-порея,
  • 2 ч. ложки сухого тимьяна,
  • 0,5 ч. ложки сухого перца чили,
  • 450 г консервированных томатов в собственном соку,
  • 2–3 ст. ложки риса,
  • 1 ст. ложка лимонного сока,
  • соль, перец,
  • 2,5 л воды

Приготовление:

В большой кастрюле нагреть оливковое масло, мелко нарубить лук и спассеровать в течение 5 минут, добавить мелко нарубленный чеснок. Всыпать морковь и сельдерей, тимьян, перец чили и лук-порей. Держать на огне в течение 3–4 минут, постоянно помешивая. Влить бульон, томаты вместе с жидкостью и промытый рис. Довести до кипения и уменьшить огонь до средне-низкого. Варить около 30 минут, в конце добавить соль, перец и лимонный сок.

Куриный суп с кускусом

Вам понадобится:

  • 2 куриных окорочка,
  • 250 г картофеля,
  • 1 морковь,
  • 60 г репчатого лука,
  • 50г кускуса,
  • соль.

Приготовление:

Куриные окорочка разрезать на порционные куски, залить холодной водой (2 л) и варить до готовности. Вытащить курицу, процедить бульон, добавить нарезанный картофель. Лук измельчить, морковь порезать тонкой соломкой и все добавить в кастрюлю. Готовить 10-12 минут, затем добавить кускус, через 2 минуты снять с огня.

Овощной суп

Вам понадобится:

  • 2 картофелины,
  • 2 столовых ложки мелкой пшеничной крупы,
  • 1 луковица,
  • 1 морковь,
  • половина сладкого перца,
  • 170 г цветной капусты,
  • 1 помидор,
  • лавровый лист – 2 шт., зелень.

Приготовление:

Налить в кастрюлю полтора литра холодной воды. Очистить картофель, нарезать кубиками и положить в кастрюлю. Поставить кастрюлю на огонь. После закипания снять пену и посолить. Добавить мелкую пшеничную крупу, варить на слабом огне 20-30 минут. На сковороде слегка обжарить на растительном масле мелко нарезанные лук, морковь и сладкий перец. Цветную капусту разделить на мелкие соцветия и добавить в кипящий суп. Затем добавить в кастрюлю зажарку со сковороды. Положить лавровый лист и посолить по вкусу. Снять кожицу с помидора, нарезать его мелкими кусочками и добавить в суп. Через 5 минут добавить зелень и выключить.

Суп рассольник легкая версия

Вам понадобится:

  • 1\2 ст перловки
  • 3-4 соленых огурца (с рассолом)
  • 2-3 картошки
  • 1 луковицв
  • 1 морковка
  • специи

Приготовление:

Перловку промыть и взависимости от того насколько он "молода" оставьте ееразбухть на час-два или сразуствьте варить. Когда перловка закипит и немного разварится, положите в суп картошку, нарезнную кубиками.Тогда же положите пару "лаврушек" и 6 перцев горошком. Добвьте воды в кастрюлю и дайте супу закипеть. Пок суп закипает натрите мытаю и очищенную моркоку, почистите и мелко порежьте лук. Потушите на сковороде на подсолнечном масле. Можно добавит 1\2 стакана воды и специи для супа.

Суп с гречкой и тушенкой

Вам понадобится:

  • Гречк 1\2стакана (кто любит густые супы - можно стакан)
  • Картофель 3-5 штук
  • Тушенка - 1 банка\ можно с фрикадельками, даже покуными
  • Морковь, лук - по 1 шт
  • Специи: перец, горошек, лаврушки

Приготовление:

Промыть гречку, залить воды и поставить на плиту, когда крупа закипит, добавить картошку, порезанную кубиками и лаврушку с перцем. Нашинковать чищенные морковт и лук и пассеровать на медленном огне на сковороде, туда же добавить разобранную вилкой на кусочки тушенку. Если суп готовите с фрикадельами - отпрвьте их в суп. Добавить все, что в совороде в скипевший суп и долить воды. Посолить и, если хотите, дополните первое любимыми специями.

Текст: Инна Щепетко

Фото: Shutterstock

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