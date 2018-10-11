Рассольник, гречневый суп и другие согревающие блюда для прохладной погоды

Красиво и вовремя
Чтобы суп получился не только вкусным, но и красивым, стоит нарезать все ингредиенты одинаково, только кубиками или только соломкой. Чем меньше ингредиентов в супе, тем мельче они режутся, а если ингредиентов много, то и нарезать их можно крупно.
Важно также класть продукты своевременно. Дольше всего варятся крупы, поэтому их первыми запускают в бульон. Гречка и рис готовятся 10-20 минут. Перловка – до 40, ее можно, кстати, сначала отварить отдельно. Горох и фасоль требуют предварительного замачивания в течение 12 часов. 3.Чтобы сохранить в суповых овощах максимум витаминов, чуть недовариварите их – под крышкой они сами дойдут до кондиции. Кстати, мясо и рыбу заливают холодной водой, овощи для вегетарианского супа – кипятком. Солят суп всегда в конце приготовления, в тот момент, когда основные продукты уже сварились. Если добавить соль преждевременно, она вся достанется жидкости, суп будет пересолен, а овощи плохо проварены.
Совет хозяйке:
Когда суп сварен, ему нужно постоять минут 10, чтобы жидкость приобрела мягкую бархатистую консистенцию. А вот разогревать на другой день не стоит – лучше рассчитать количество на один раз и сразу съесть.
Кстати, если варить суп с крупами, он будет и сытным, и достаточно диетическим, а меняя одну крупу на другую, можно получить совершенно новый вкус. Как известно, горячий суп в холодный дождливый день это не просто еда, а блаженное чувство тепла и комфорта. Представляем новую осеннюю коллекцию!
Острый суп с рисом
Вам понадобится:
- 1 крупная луковица,
- 2 ст. ложки оливкового масла,
- 2–3 зубчика чеснока,
- 2 средние моркови,
- 2 стебля сельдерея,
- 3 лука-порея,
- 2 ч. ложки сухого тимьяна,
- 0,5 ч. ложки сухого перца чили,
- 450 г консервированных томатов в собственном соку,
- 2–3 ст. ложки риса,
- 1 ст. ложка лимонного сока,
- соль, перец,
- 2,5 л воды
Приготовление:
В большой кастрюле нагреть оливковое масло, мелко нарубить лук и спассеровать в течение 5 минут, добавить мелко нарубленный чеснок. Всыпать морковь и сельдерей, тимьян, перец чили и лук-порей. Держать на огне в течение 3–4 минут, постоянно помешивая. Влить бульон, томаты вместе с жидкостью и промытый рис. Довести до кипения и уменьшить огонь до средне-низкого. Варить около 30 минут, в конце добавить соль, перец и лимонный сок.
Куриный суп с кускусом
Вам понадобится:
- 2 куриных окорочка,
- 250 г картофеля,
- 1 морковь,
- 60 г репчатого лука,
- 50г кускуса,
- соль.
Приготовление:
Куриные окорочка разрезать на порционные куски, залить холодной водой (2 л) и варить до готовности. Вытащить курицу, процедить бульон, добавить нарезанный картофель. Лук измельчить, морковь порезать тонкой соломкой и все добавить в кастрюлю. Готовить 10-12 минут, затем добавить кускус, через 2 минуты снять с огня.
Овощной суп
Вам понадобится:
- 2 картофелины,
- 2 столовых ложки мелкой пшеничной крупы,
- 1 луковица,
- 1 морковь,
- половина сладкого перца,
- 170 г цветной капусты,
- 1 помидор,
- лавровый лист – 2 шт., зелень.
Приготовление:
Налить в кастрюлю полтора литра холодной воды. Очистить картофель, нарезать кубиками и положить в кастрюлю. Поставить кастрюлю на огонь. После закипания снять пену и посолить. Добавить мелкую пшеничную крупу, варить на слабом огне 20-30 минут. На сковороде слегка обжарить на растительном масле мелко нарезанные лук, морковь и сладкий перец. Цветную капусту разделить на мелкие соцветия и добавить в кипящий суп. Затем добавить в кастрюлю зажарку со сковороды. Положить лавровый лист и посолить по вкусу. Снять кожицу с помидора, нарезать его мелкими кусочками и добавить в суп. Через 5 минут добавить зелень и выключить.
Суп рассольник легкая версия
Вам понадобится:
- 1\2 ст перловки
- 3-4 соленых огурца (с рассолом)
- 2-3 картошки
- 1 луковицв
- 1 морковка
- специи
Приготовление:
Перловку промыть и взависимости от того насколько он "молода" оставьте ееразбухть на час-два или сразуствьте варить. Когда перловка закипит и немного разварится, положите в суп картошку, нарезнную кубиками.Тогда же положите пару "лаврушек" и 6 перцев горошком. Добвьте воды в кастрюлю и дайте супу закипеть. Пок суп закипает натрите мытаю и очищенную моркоку, почистите и мелко порежьте лук. Потушите на сковороде на подсолнечном масле. Можно добавит 1\2 стакана воды и специи для супа.
Суп с гречкой и тушенкой
Вам понадобится:
- Гречк 1\2стакана (кто любит густые супы - можно стакан)
- Картофель 3-5 штук
- Тушенка - 1 банка\ можно с фрикадельками, даже покуными
- Морковь, лук - по 1 шт
- Специи: перец, горошек, лаврушки
Приготовление:
Промыть гречку, залить воды и поставить на плиту, когда крупа закипит, добавить картошку, порезанную кубиками и лаврушку с перцем. Нашинковать чищенные морковт и лук и пассеровать на медленном огне на сковороде, туда же добавить разобранную вилкой на кусочки тушенку. Если суп готовите с фрикадельами - отпрвьте их в суп. Добавить все, что в совороде в скипевший суп и долить воды. Посолить и, если хотите, дополните первое любимыми специями.
Текст: Инна Щепетко
Фото: Shutterstock