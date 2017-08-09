Слойка с яблоками

Для приготовления сахарного сиропа довести до кипения воду, добавить сахар, дождаться, пока он растворится и оставить вариться 7-10 минут на медленном огне. Выжать лайм и процедить.

Яблоки почистить и порезать тоненькими треугольниками, бланшировать в сахарном сиропе. Сиропом залить яблоки и оставить 10-15 минут.