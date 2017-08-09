Рецепт от кафе-пекарни «Хлебная лавка».
ккал
Слойка с яблоками
  • 600 гМука
  • 13 гСоль
  • 25 гМолоко
  • 17 гДрожжи прессованные
  • 80 гСахар
  • 35 гСливочное масло
  • 270 гВода холодная
  • 3 шт.Яблоки
  • Сахарный сироп:
  • 120 гСахар
  • 80 млВода
  • 1/4 шт.Лайм
  • 4 гЖелатин
Способ приготовления

  1. Для приготовления сахарного сиропа довести до кипения воду, добавить сахар, дождаться, пока он растворится и оставить вариться 7-10 минут на медленном огне. Выжать лайм и процедить.

  2. Яблоки почистить и порезать тоненькими треугольниками, бланшировать в сахарном сиропе. Сиропом залить яблоки и оставить 10-15 минут.

  3. Замесить тесто. Сделать тонкий пласт и убрать в холодильник на 3 часа. Из теста сделать небольшие слойки, смазать сливочным маслом и выложить яблоки. Выпекать 15 минут до готовности. При подаче украсить яблоки веточкой тимьяна.