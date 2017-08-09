Слойка с яблоками
Рецепт от кафе-пекарни «Хлебная лавка».
ккал
Слойка с яблоками
- 600 гМука
- 13 гСоль
- 25 гМолоко
- 17 гДрожжи прессованные
- 80 гСахар
- 35 гСливочное масло
- 270 гВода холодная
- 3 шт.Яблоки
- Сахарный сироп:
- 120 гСахар
- 80 млВода
- 1/4 шт.Лайм
- 4 гЖелатин
Способ приготовления
Для приготовления сахарного сиропа довести до кипения воду, добавить сахар, дождаться, пока он растворится и оставить вариться 7-10 минут на медленном огне. Выжать лайм и процедить.
Яблоки почистить и порезать тоненькими треугольниками, бланшировать в сахарном сиропе. Сиропом залить яблоки и оставить 10-15 минут.
Замесить тесто. Сделать тонкий пласт и убрать в холодильник на 3 часа. Из теста сделать небольшие слойки, смазать сливочным маслом и выложить яблоки. Выпекать 15 минут до готовности. При подаче украсить яблоки веточкой тимьяна.