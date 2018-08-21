3 невероятных блюда из слив, которые оценят даже гурманы

Лосось на гриле и салат из красных апельсинов, сливы и клюквы
Виктор Титов, шеф-повар ресторана «Фаренгейт»
Вам понадобится:
(на порцию)
- Стейк лосося
- вяленая клюква - 1\3 стакана
- Стакан апельсинового фреша
- 1\2 ч.л. корицы
- 1\2 стакана вишни
- Микссалат - любой
- Слива -2-4 шт
- Соль перец -по вкусу
Приготовление:
Берем клюкву, апельсиновый фреш, добавляем туда корицу, вишню без косточек и варим 3 минуты до выпаривания сока, пока не получится соус.
Обжариваем лосось на гриле со всех сторон с солью и перцем, до образования золотистой корочки. Даем ему отдохнуть 1 минуту. Перемешиваем 30 гр микс салата и 2 ст ложки холодного соуса. Выкладываем горочкой на тарелку салат в соусе, рядом кладем готовый лосось. Обязательно декорируем блюдо чуь припущенной сливой, которую нужно произвольно порезать. Если в наличии красная смородина и черника – их тоже можно использовать для декора.
Салат с карамелизированным инжиром и сливами
от шеф-повар ресторана "Южане"
Вам понадобится:
- Инжир - 100 гр.
- Микс салат - 25 гр
- Свежий грейпфрукт - 15 гр.
- Оливковое масло - 15 гр
- Соль - 2 гр.
- Черный перец - 1 гр.
- Слива - 25 гр.
- Козий сыр -25 гр.
- Сахар( песок) 30 гр.
- Кедровый орех(карамелизированный) 15 гр.
Приготовление:
Микс салата любой по вкусу. Инжир нарезать на сегменты, желательно на 4 части посыпать сахаром. Карамелезировать. Удалить кожицу со сливы и кость.Сахар растопить на сковороде до коричневого цвета засыпать орехи. Лопаткой переложить на пергамент, датиь остыть. Орехи порубить ножом. Сыр поломать на мелкие кусочки. Собираем все в тарелке, перемешиваем. В миску положить микс салата, листья кинзы, листья тархуна. Немного посолить и поперчить. Полить оливковым маслом и соком грейпфрута. Аккуратно все перемешать. Выложить в тарелку горкой. Вокруг положить подготовленные фрукты. Посыпать сыром и орехами.
Сливовый пудинг от Екатерины Масловой
Вам понадобится:
- Сливы - 250 г
- Сахар -1, 5 ст.л.
- Сливочное масло -25 г
- Мука - 3 ст.л.
- Разрыхлитель - 0, 5 ч.л.
**Приготовление:**Сливы разрежьте пополам, удалите косточки, ягоды приустите в сотейнике на сливочном масле с щепоткой корицы и сахара.
Для теста:
Размягчите сливчное масло, разотрите с 1 ст.л. сахара, добпвьте яйцо, муку, разрыхлитель и перемешайте. Выложите тесто и сливы слоями в смазанную форму так, чтобы сверху было тесто. Выпекайте 40 минут.
Фото: Shutterstock, архив ресторанов