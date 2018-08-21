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3 невероятных блюда из слив, которые оценят даже гурманы

Сливы! Сливы сейчас самый сок. Ешьте так, варите компоты, но самое главое с ними можно готовить разнообразные вусные блюда. Рецепты от шефов тольк для вас, читательнц Passion.ru

Лосось на гриле и салат из красных апельсинов, сливы и клюквы

Виктор Титов, шеф-повар ресторана «Фаренгейт»

Вам понадобится:

(на порцию)

  • Стейк лосося
  • вяленая клюква - 1\3 стакана
  • Стакан апельсинового фреша
  • 1\2 ч.л. корицы
  • 1\2 стакана вишни
  • Микссалат - любой
  • Слива -2-4 шт
  • Соль перец -по вкусу

Приготовление:

Берем клюкву, апельсиновый фреш, добавляем туда корицу, вишню без косточек и варим 3 минуты до выпаривания сока, пока не получится соус.
Обжариваем лосось на гриле со всех сторон с солью и перцем, до образования золотистой корочки. Даем ему отдохнуть 1 минуту. Перемешиваем 30 гр микс салата и 2 ст ложки холодного соуса. Выкладываем горочкой на тарелку салат в соусе, рядом кладем готовый лосось. Обязательно декорируем блюдо чуь припущенной сливой, которую нужно произвольно порезать. Если в наличии красная смородина и черника – их тоже можно использовать для декора.

Салат с карамелизированным инжиром и сливами

от шеф-повар ресторана "Южане"

Вам понадобится:

  • Инжир - 100 гр.
  • Микс салат - 25 гр
  • Свежий грейпфрукт - 15 гр.
  • Оливковое масло - 15 гр
  • Соль - 2 гр.
  • Черный перец - 1 гр.
  • Слива - 25 гр.
  • Козий сыр -25 гр.
  • Сахар( песок) 30 гр.
  • Кедровый орех(карамелизированный) 15 гр.

Приготовление:

Микс салата любой по вкусу. Инжир нарезать на сегменты, желательно на 4 части посыпать сахаром. Карамелезировать. Удалить кожицу со сливы и кость.Сахар растопить на сковороде до коричневого цвета засыпать орехи. Лопаткой переложить на пергамент, датиь остыть. Орехи порубить ножом. Сыр поломать на мелкие кусочки. Собираем все в тарелке, перемешиваем. В миску положить микс салата, листья кинзы, листья тархуна. Немного посолить и поперчить. Полить оливковым маслом и соком грейпфрута. Аккуратно все перемешать. Выложить в тарелку горкой. Вокруг положить подготовленные фрукты. Посыпать сыром и орехами.

Сливовый пудинг от Екатерины Масловой

фуд-блогера, автор приложения Diet Program APP

Вам понадобится:

  • Сливы - 250 г
  • Сахар -1, 5 ст.л.
  • Сливочное масло -25 г
  • Мука - 3 ст.л.
  • Разрыхлитель - 0, 5 ч.л.

**Приготовление:**Сливы разрежьте пополам, удалите косточки, ягоды приустите в сотейнике на сливочном масле с щепоткой корицы и сахара.

Для теста:

Размягчите сливчное масло, разотрите с 1 ст.л. сахара, добпвьте яйцо, муку, разрыхлитель и перемешайте. Выложите тесто и сливы слоями в смазанную форму так, чтобы сверху было тесто. Выпекайте 40 минут.

Фото: Shutterstock, архив ресторанов

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