3 невероятных блюда из слив, которые оценят даже гурманы

Вам понадобится:

(на порцию)

Стейк лосося

вяленая клюква - 1\3 стакана

Стакан апельсинового фреша

1\2 ч.л. корицы

1\2 стакана вишни

Микссалат - любой

Слива -2-4 шт

Соль перец -по вкусу

Приготовление:

Берем клюкву, апельсиновый фреш, добавляем туда корицу, вишню без косточек и варим 3 минуты до выпаривания сока, пока не получится соус.

Обжариваем лосось на гриле со всех сторон с солью и перцем, до образования золотистой корочки. Даем ему отдохнуть 1 минуту. Перемешиваем 30 гр микс салата и 2 ст ложки холодного соуса. Выкладываем горочкой на тарелку салат в соусе, рядом кладем готовый лосось. Обязательно декорируем блюдо чуь припущенной сливой, которую нужно произвольно порезать. Если в наличии красная смородина и черника – их тоже можно использовать для декора.

Салат с карамелизированным инжиром и сливами

от шеф-повар ресторана "Южане"