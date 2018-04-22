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Иногда очень хочется разнообразить завтрак. Вот вам рецепт от Евгения Цветкова, шеф-повара Pesto Cafe.

Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.
  • помидоры розовые — 80 г
  • лук красный репчатый — 20 г
  • растительное масло — 10 мл
  • соль мелкая — 1 г
  • перец черный свежемолотый — 0,5 г
  • петрушка (листья) — 1 г

Приготовление:

Красный лук нарезать соломкой толщиной 0,2 см, длиной 4-5 см. Помидоры нарезать кубиком 0,5 х 0,5 см. В сковороде на разогретом растительном масле обжарить красный лук до полуготовности и образования светло-золотистого колера. Добавить в сковороду помидоры и жарить на среднем огне до полуготовности, посолить, поперчить. Аккуратно разбиваем яйца в сковороду и перемешиваем лопаткой так, чтобы получились бугры. Жарить до загустения. Довести блюдо до готовности, добавить петрушку и снять с плиты.

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