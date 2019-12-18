Шведский тост с северными креветками и еще 9 вариантов брускетты для праздничных закусок

Что нужно:

40 г помидоров

10 г листьев салата

20 г панировочных сухарей

50 г моцареллы

40 г болгарского перца

хлеб

Как приготовить:

Шаг 1. Выложите на хлеб нарезанный помидор и листья салата.

Шаг 2. На раскаленную сухую сковородку засыпать панировочные сухари. Добавьте моцареллу и жарьте 1,5 минуты, пока сыр не начнет плавиться. После чего выложите ее на подготовленную основу брускетты и посыпьте корицей.

Шаг 3. Перец смажьте подсолнечным маслом, посолите и поперчите. Отправьте духовку, разогретую до 200 градусов, и запекайте 25 минут. Готовый перец выложите на брускетту.

Шаг 4. При подаче можно сервировать клубничным соусом.

Брускетта с лисичками

рецепт от шеф-повара Ивана Лучкина, гастрономический паб Brussel (Italy Group)