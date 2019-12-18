Шведский тост с северными креветками и еще 9 вариантов брускетты для праздничных закусок
Шведский тост с северными креветками
рецепт от шеф-повара Владимира Сидорова, ресторан «Черетто море»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 5-6 отварных крупных креветок
- 1 кабачок
- 1 ломоть ремесленного хлеба
- 20 г сливочного масла
- 1 ч. л. красной икры
- 1 ст. л. сметаны
- 1 г красного лука
- 1 г укропа
- соль, перец – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Смажьте хлеб сливочным маслом с обеих сторон и обжарьте на сухой сковороде или в тостере.
Шаг 2. Кабачок нарежьте тонкими слайсами и слегка обжарьте на сливочном масле.
Шаг 3. Лук и укроп мелко порубите, замешайте в глубокой миске со сметаной. Добавьте слайсы кабачка и очищенные креветки.
Шаг 4. Выложите получившуюся массу на тост, украсьте красной икрой.
Брускетта с жареной моцареллой
рецепт от шеф-повара Юрий Манчук, ресторан Charlie
Что нужно:
- 40 г помидоров
- 10 г листьев салата
- 20 г панировочных сухарей
- 50 г моцареллы
- 40 г болгарского перца
- хлеб
Как приготовить:
Шаг 1. Выложите на хлеб нарезанный помидор и листья салата.
Шаг 2. На раскаленную сухую сковородку засыпать панировочные сухари. Добавьте моцареллу и жарьте 1,5 минуты, пока сыр не начнет плавиться. После чего выложите ее на подготовленную основу брускетты и посыпьте корицей.
Шаг 3. Перец смажьте подсолнечным маслом, посолите и поперчите. Отправьте духовку, разогретую до 200 градусов, и запекайте 25 минут. Готовый перец выложите на брускетту.
Шаг 4. При подаче можно сервировать клубничным соусом.
Брускетта с лисичками
рецепт от шеф-повара Ивана Лучкина, гастрономический паб Brussel (Italy Group)
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 40 г чиабатты (желательно на закваске)
- 25 г творожного крема
- 25 гр сметаны высокой жирности
- Листья свежего тимьяна - по вкусу
- 1 веточка сухого тимьяна
- 20 г оливкового масла
- 50 г лисичек
- ½ зубчика чеснока
- соль и перец – по желанию
Как приготовить:
Шаг 1. Разрежьте свежие лисички, либо разорвите их руками на более мелкие кусочки. На раскаленную сковороду налейте оливковое масло, добавьте в сковороду ползубчика чеснока и веточку тимьяна, затем сразу добавьте лисички. Грибы должны быстро поджариться, так как их объем небольшой. Но если вы будете готовить сразу много лисичек, то из них выйдет много воды. В таком случае лисички лучше предварительно отварить в подсоленной воде.
Шаг 2. Чиаббату подсушите на сковороде. Творожный крем соедините с жирной сметаной и добавьте листья свежего тимьяна. Полученной смесью намажьте подсушенную чиабатту. Сверху выложите жареные лисички.
Брускетта с говяжьей грудинкой и кислой капустой
рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, ресторан KUZNYAHOUSE
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 100 г хлеба кантри
- 60 г майонеза
- 50 г горчицы
- 100 г квашеной капусты
- 40 г грудинки брискет
- Соль, перец – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Обжарьте хлеб, сверху смажьте соусом из майонеза и горчицы затем выложите квашеную капусту и грудинку, посолите и поперчите.
Брускетта с крабом и авокадо
рецепт от шеф-повара Ивана Яковлева, Кафе «Дружба. Мануфактура еды»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 1 кусок белого хлеба
- 100 г отварного мяса краба
- 20 г домашнего майонеза
- 5 г соуса «Шрирача»
- 100 г помидоров
- 100 г авокадо
Как приготовить:
Шаг 1. Авокадо и томаты промойте, нарежьте некрупным кубиком, предварительно сняв шкурку с авокадо.
Шаг 2. Мясо краба измельчите, соедините со смесью из авокадо и томатов, добавьте майонез, острый соус «Шрирача».
Шаг 3. Полученную смесь выложите на ломоть белого хлеба и украсьте готовое блюдо салатом фризе.
Брускетта с лососем и авокадо
рецепт от шеф-повара Маттео Лаи, ведущего программы «Однажды в Италии» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 60 г свежего лосося
- 1 авокадо
- 1 чиабатта
- 1 лайм
- 3 г сока лимона
- 2 г кунжута
- 5 г оливкового масла
- 2 г кинзы
- по 2 г соли и перца
- имбирь — по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Чиабатту нарежьте на куски толщиной 1 см. Выложите их в противень с предварительно нанесенным антрипригарным пергаментом. Сверху хлеб полейте оливковым маслом, добавьте соль и отправьте в духовку, разогретую до температуры 180 градусов. Куски чиабатты должны приобрести золотистый оттенок.
Шаг 2. Сделайте мусс из авокадо. Разрежьте плод пополам, уберите косточку, ложкой вычистите мякоть. Добавьте сок лимона, оливковое масло, соль и перец, натрите зеленую цедру лайма и имбирь. Все ингредиенты размельчите и перемешайте в блендере. Соус из авокадо готов.
Шаг 3. Приготовьте маринад: смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль, черный перец, белый и черный кунжут, натрите имбирь и зеленую цедру лайма.
Шаг 4. Очистите лосось от кожи. Нарежьте мясо мелкими кубиками, залейте рыбу маринадом и оставьте на 10 минут.
Шаг 5. Соберите брускетту: смажьте куски чиабатты обильным слоем соуса из авокадо, сверху выложите маринованный лосось, украсьте листиками кинзы. Добавьте капельки оливкового масла.
Брускетта с ростбифом
рецепт от шеф-повара Шаха Акбари, бар «Мяса! Вина!»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- ржаной хлеб
- соус домашний «Деми-глас»
- свежий фенхель
- вяленые томаты
- домашний ростбиф BBQ
Что нужно:
Шаг 1. Обсушите хрустящий хлеб на BBQ гриле и обжарьте на гриле ростбиф до прожарки medium rare.
Шаг 2. Фенхель нарежьте слайсами, на хрустящий хлеб намажьте домашний соус «Деми глас», затем выложите слайсы фенхеля и декорируйте вялеными томатами и кинзой, полейте трюфельным маслом и посыпьте землей из маслин.
Брускетта с лососем
рецепт от шефа ресторана морепродуктов «Ракушка»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 60 г хрустящего воздушный хлеба
- 40 г сырного крема со сливками
- 40 г тар-тара из огурцов с зеленым маслом
- 40 г лосося холодного копчения
- 1 г листьев укропа
- 1 г земли из маслин
Как приготовить:
Шаг 1. Обсушите кусочки хрустящего хлеба на гриле или сухой сковородке.
Шаг 2. Намажьте хлеб сырным кремом, сверху аккуратно выложите нарезанные слайсы лосося.
Шаг 3. Рядом с брускеттой выложите тар-тар из огурцов. При желании украсьте брускетту листьями укропа и посыпьте землей из маслин.
Мини-брускетты по-римски
рецепт от Екатерины Зотовой, владелицы ресторана Pizza Si
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 3 ломтика чиабатты
- 45 г сальсы из томатов
- 6 г анчоусов
- 45 г страчателлы
- 5 г базилика Для сальсы из томатов:
- 20 г томатов
- 10г стебля сельдерея
- 10 г огурца
- 3 г оливкового масла
- соль, перец – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Чиабатту запеките до хрустящей корочки.
Шаг 2. Мелко нарежьте сельдерей, томаты и огурец – заправьте оливковым маслом, добавьте соль и перец.
Шаг 3. На чиабатты выложите сальсу из томатов, сверху поместите страчателлу, следом анчоусы и украсьте базиликом.
Брускетта с авокадо
рецепт от шефа ресторана морепродуктов «Ракушка»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 60 г хрустящего воздушного хлеба
- 40 г сырного крема со сливками и авокадо
- 100 г слайсов авокадо
- 1 яйцо куриное отварное всмятку
- 1 г листьев кинзы
- 1 г земли из маслин
Как приготовить:
Шаг 1. Обсушите кусочки хрустящего хлеба на гриле или сухой сковородке.
Шаг 2. Намажьте хлеб сырным кремом, сверху аккуратно выложите нарезанные слайсы авокадо. Шаг 3. Рядом с брускеттой выложите отварное яйцо, разрезанное пополам.
Шаг 4. При желании украсьте брускетту листьями кинзы и маслом из зелени, посыпьте землей из маслин.
Фото: vostock-photo, предоставлены ресторанами
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