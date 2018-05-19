Шпинатно-ржаные оладьи

Вам понадобится:
- Шпинат свежий 80
- Яйца куриные 3 шт
- Кефир 250 мл
- Сода 4 гр
- Соль 3 гр
- Сахар 20 гр
- Мука ржаная 60 гр
- Мука пшеничная 150 гр
- Масло растительное 100 гр
Приготовление:
Для начала необходимо шпинат промыть под холодной проточной водой, затем обсушить и с помощью блендера перебить его в пюре . Кефир перемешать с содой, смешать со взбитыми яйцами, солью, сахаром, добавить пюре из шпината, муку 2х видов и размешать венчиком, чтобы не было комочков. Тесто должно постоять 30 минут На раскаленную сковородку налить немного растительного масла, выкладывать тесто по 1 столовой ложке и обжарить с двух сторон до румяной корочки.
Фото: архив ресторана