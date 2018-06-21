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Шоколадный тирамису

Тирамису каждыйготовит о-своему, в тоже веремя есть классический рецепт и его вы найдетет на нашем сайте. Мы же предлагаем вас приготовить рецептпочти практически настоящий десерт, только не с добавлением шоколада. А поможет нам в этом GIULIANO FIARE – итальянский шеф-повар, эксперт итальянской кухни и сыров Unagrande.

Вам понадобися:

Шоколадный маскарпоне унагранде - 500г Яйцо - 4 шт Сахарный песок - 70 г Кофе экспрессо или мокко - 400 мл Ликер – «Бейлиз» или «Амаретто» (для детей мы не добавляли) - 50 мл Печенье савоярди - 100г

  • На украшение:

  • Горкий какао

  • Клубника - 2 шт

  • Песочное печенье с кусочками шоколада 50 гр

Приготовление:

Разбейте яйца, отделите белки от желтков. Выложите желтки в отдельную миску. Взбейте желтки, добавив сахар. Они должны превратиться в густую светлую массу. Теперь пришла очередь белков. Запаситесь терпением и взбейте их в пышную пену. Проверьте готовность белка: правильно взбитый белок останется в миске даже, если е перевернуть! Добавьте в миску к желткам 500 гр сливочного сыра «Маскарпоне» и хорошо перемешайте. Затем аккуратно добавьте белки. Сварите кофе, остудите его и добавьте в сладкий кофе ароматный ликер.

Собираем «тирамису»

Получившийся взбитый крем выложите в чашечку на дно тонким слоем. Теперь очередь савоярди: окуните печенье в кофейную смесь и быстро достаньте, чтобы оно только пропиталось, но не потеряло форму (3 сек). В чашечку с кремом выложите печенье, пропитанное кофе, а затем второй слой крема. Получившийся десерт посыпьте сверху какао или тертым шоколадом.

Приятного аппетита!

Фото: shutterstock.com

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