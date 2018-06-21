Шоколадный тирамису

Вам понадобися:

Шоколадный маскарпоне унагранде - 500г Яйцо - 4 шт Сахарный песок - 70 г Кофе экспрессо или мокко - 400 мл Ликер – «Бейлиз» или «Амаретто» (для детей мы не добавляли) - 50 мл Печенье савоярди - 100г

На украшение:

Горкий какао

Клубника - 2 шт

Песочное печенье с кусочками шоколада 50 гр

Приготовление:

Разбейте яйца, отделите белки от желтков. Выложите желтки в отдельную миску. Взбейте желтки, добавив сахар. Они должны превратиться в густую светлую массу. Теперь пришла очередь белков. Запаситесь терпением и взбейте их в пышную пену. Проверьте готовность белка: правильно взбитый белок останется в миске даже, если е перевернуть! Добавьте в миску к желткам 500 гр сливочного сыра «Маскарпоне» и хорошо перемешайте. Затем аккуратно добавьте белки. Сварите кофе, остудите его и добавьте в сладкий кофе ароматный ликер.

Собираем «тирамису»

Получившийся взбитый крем выложите в чашечку на дно тонким слоем. Теперь очередь савоярди: окуните печенье в кофейную смесь и быстро достаньте, чтобы оно только пропиталось, но не потеряло форму (3 сек). В чашечку с кремом выложите печенье, пропитанное кофе, а затем второй слой крема. Получившийся десерт посыпьте сверху какао или тертым шоколадом.

Приятного аппетита!

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