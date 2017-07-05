Это очень простой рецепт, в общей сложности вам потребуется всего 40 минут на приготовление. Блюдо заставит вас окончательно и бесповоротно полюбить итальянскую кухню!

Вам понадобится:

баклажаны — 500 г

моцарелла — 280 г

пармезан — 240 г

яйца — 4 шт.

томатная пассата — 800 г

базилик — 80 г

соль — 2г

Секрет приготовления:

Нарежьте баклажаны слайсами толщиной приблизительно 0,5 см. Слегка взбейте яйца с солью, запанируйте баклажаны: возьмите слайс, обваляйте его в муке, а затем обмакните в яйцо. Смело отправляйте баклажаны на разогретую сковороду и обжаривайте на оливковом масле до золотистой корочки. Выкладывайте на бумажные салфетки, чтобы удалить излишки масла. Возьмите форму для запекания и выложите на дно томатную пассату, поверх — баклажаны, затемьте посыпьте все пармезаном и свежим базиликом. Далее еще один слой моцареллы. Выложите второй и третий слой в той же последовательности: томатная пассата, баклажаны, пармезан, базилик, моцарелла. Далее добавьте пару ложек пассаты и сверху присыпьте пармезаном. Отправляйте в духовку при температуре 185 градусов на 25 минут. Осталось красиво подать блюдо, украсив его свежим базиликом!