Вам понадобится:
- Бульон из свинины – 300 мл
- Квашеная капуста – 50 г
- Сливочное масло – 5 г
- Лук репчатый – 10 г
- Морковь – 10 г
- Лавровый лист – 1 маленький
- Перец черный молотый – щепотка
- Соль – по вкусу
- Картофель – 40 г
- Чеснок – 0,5 г
- Уксус винный белый – 1,5 мл
- Буженина запеченная – 30 г
- Укроп (листья) – 0,5 г
- Багет черный – 60 г или 0,5 шт.
- Сметана – 40 г
- Чеснок запеченный – 30 г или 1 головка
Приготовление:
В бульон из свинины положить лавровый лист и промытую квашеную капусту. Довести до кипения, проварить минут 30. В это время пассеровать лук и морковь на сливочном масле. Добавить картофель, нарезанный соломкой 0,3 х 0,3 х 5 см. Положить пассерованные овощи и варить до готовности картофеля. Посолить, добавить черный молотый перец, мелкорубленный чеснок, влить винный уксус. Проварить еще 10 минут. Добавить запеченную буженину, нарезанную тонкой соломкой. Прогреть. Налить щи в прозрачную суповую тарелку, посыпать мелкорубленным укропом. Подавать с черным багетом, запеченным чесноком и сметаной в соуснике.
Фото:архив ресторана