Вам понадобится:

Бульон из свинины – 300 мл

Квашеная капуста – 50 г

Сливочное масло – 5 г

Лук репчатый – 10 г

Морковь – 10 г

Лавровый лист – 1 маленький

Перец черный молотый – щепотка

Соль – по вкусу

Картофель – 40 г

Чеснок – 0,5 г

Уксус винный белый – 1,5 мл

Буженина запеченная – 30 г

Укроп (листья) – 0,5 г

Багет черный – 60 г или 0,5 шт.

Сметана – 40 г

Чеснок запеченный – 30 г или 1 головка

Приготовление:

В бульон из свинины положить лавровый лист и промытую квашеную капусту. Довести до кипения, проварить минут 30. В это время пассеровать лук и морковь на сливочном масле. Добавить картофель, нарезанный соломкой 0,3 х 0,3 х 5 см. Положить пассерованные овощи и варить до готовности картофеля. Посолить, добавить черный молотый перец, мелкорубленный чеснок, влить винный уксус. Проварить еще 10 минут. Добавить запеченную буженину, нарезанную тонкой соломкой. Прогреть. Налить щи в прозрачную суповую тарелку, посыпать мелкорубленным укропом. Подавать с черным багетом, запеченным чесноком и сметаной в соуснике.

Фото:архив ресторана