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Ваш муж умеет варить суп?.. Думаю, большая часть аудитории Passion.ru сейчас ухмыльнулась или хихикнула. Ну, ладно мясо, а тут суп?! Очен зрявы не верите, что супруг не способен сварить, например, щи, кислые щи. Покажите любимому мужчине рецепт от Андрея Заварницына, шеф-повара ресторана Meatless и, поверьте, кислые щи станут блюдом №1 в вашем доме.

Вам понадобится:

  • Бульон из свинины – 300 мл
  • Квашеная капуста – 50 г
  • Сливочное масло – 5 г
  • Лук репчатый – 10 г
  • Морковь – 10 г
  • Лавровый лист – 1 маленький
  • Перец черный молотый – щепотка
  • Соль – по вкусу
  • Картофель – 40 г
  • Чеснок – 0,5 г
  • Уксус винный белый – 1,5 мл
  • Буженина запеченная – 30 г
  • Укроп (листья) – 0,5 г
  • Багет черный – 60 г или 0,5 шт.
  • Сметана – 40 г
  • Чеснок запеченный – 30 г или 1 головка

Приготовление:

В бульон из свинины положить лавровый лист и промытую квашеную капусту. Довести до кипения, проварить минут 30. В это время пассеровать лук и морковь на сливочном масле. Добавить картофель, нарезанный соломкой 0,3 х 0,3 х 5 см. Положить пассерованные овощи и варить до готовности картофеля. Посолить, добавить черный молотый перец, мелкорубленный чеснок, влить винный уксус. Проварить еще 10 минут. Добавить запеченную буженину, нарезанную тонкой соломкой. Прогреть. Налить щи в прозрачную суповую тарелку, посыпать мелкорубленным укропом. Подавать с черным багетом, запеченным чесноком и сметаной в соуснике.

Фото:архив ресторана

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