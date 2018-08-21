Съедобные стаканы, ретро-эклеры, необычный шоколад

Выпил или поел и - съел
Вы когда – нибудь ели стаканы? Скоро вам представится такая возможность. Это новое направление развития food-индустрии в способно стать альтернативой бумажным и пластиковым стаканам, а в будущем полностью их заменить. Съедобные стаканы обладают многими преимуществами: они экологичны и безопасны, еще они вкусные и их удобно использовать. А еще они разных вкусов и моделей. На данный момент выпускаются разноцветные стаканчики только объемом 100 мл и чашки разной формы с ручкой объемом 50 и 100 мл. Одна из основных целей выпуска таких стаканчиков - широкое распространение съедобной продукции для сохранения экологии путем безотходного использования продукта. Сбор средств на расширение компании проходитн на одной краудфандинговых площадок, платформе вoomstarter.ru
Сладкое 1 сентября!
Встречать новый учебный год банальными конфетами и букетами цветов? В «Любовь и сладости» придумали кое-что интереснее и предлагают яркие тематические наборы из капкейков, эклеров и имбирных пряников. Здесь позаботились и о том, чтобы каждая семья смогла выбрать подарки на свой вкус. В школьном ассортименте кондитерской будут представлены ассорти из эклеров, ретро наборы с милыми сердцу изображениями из советских открыток. Милыми,кнечно, не для детей, но учителя будут ввосторге), а нескольк видов пряников с советскими и соавремеными принтами. Сладости можно будет приобрести и поштучно или самостоятельно набор.
Новая линйка Super Fit
Линейка подойдет для людей, которым необходимо похудеть в сжатые сроки и оставаться в форме долгое время. Калорийность ежедневного рациона составляет 1000 ккал. При этом в меню появилось множество новых блюд: малиновая гранола, ленивые вареники с джемом, гречаники с шампиньонами, нутовые котлетки, куриные оладьи, строганов с булгуром, яичный блинчик с муссом из шпината и так далее. При всем вкусом разнообразии и наличии правильных десертов в рационе сохраняется соотношение КБЖУ, необходимое для формирования красивого, подтянутого тела.
Закрывем сезон барбекю? Ничего одобного!
Как можно думать о закрытии сезона барекю, когда вы не съели еще столько вкусного?! Например вы прбовали новые необычные сосиски рубленые от «РЕМИТ»: на срезе видны аппетитные кусочки крупнорубленой свинины. Рубленые – станут хорошим выбором для вкусного завтрака. Также подойдут для вкусного обеда, ужина или простого перекуса на «скорую руку» и, конечно же летне - весеннего пикника.
Сладка дружба
Дружба печенья Oreo и нежного шоколада Milka с добавлением альпийского молока и оригинальноебисквита - неповторимый вкус. Даже тем, кто не любит шоколад, попробуй новинку - от Milka Oreo. Сама нежность внутри. Прячьте, шоколадку, отломив плитку - иначе съедитеза один раз.