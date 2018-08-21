Съедобные стаканы, ретро-эклеры, необычный шоколад

Вы когда – нибудь ели стаканы? Скоро вам представится такая возможность. Это новое направление развития food-индустрии в способно стать альтернативой бумажным и пластиковым стаканам, а в будущем полностью их заменить. Съедобные стаканы обладают многими преимуществами: они экологичны и безопасны, еще они вкусные и их удобно использовать. А еще они разных вкусов и моделей. На данный момент выпускаются разноцветные стаканчики только объемом 100 мл и чашки разной формы с ручкой объемом 50 и 100 мл. Одна из основных целей выпуска таких стаканчиков - широкое распространение съедобной продукции для сохранения экологии путем безотходного использования продукта. Сбор средств на расширение компании проходитн на одной краудфандинговых площадок, платформе вoomstarter.ru

Сладкое 1 сентября!