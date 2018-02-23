Салат со щавелем и красным апельсином
Казалось бы, щавель не самый обычный ингредиент для салата. Шпинат — другое дело, мы к нему уже привыкли. А вот и зря вы так думаете — попробуйте необычный салат из обычных продуктов от шеф-повара Виталия Ковалева из ресторана Pate&Co и удивитесь интересному вкусовому сочетанию.
Вам понадобится:
- Щавель обработанный — 40 г
- Красный апельсин — 30 г
- Огурец — 20 г
- Редис — 10 г
- Багет — 30 г
- Соус — 20 г
Ингредиенты для соуса:
- Сок лайма — 50 мл
- Мед — 25 г
- Оливковое масло — 100 г
- Соль/перец — 1 г
- Мята — 20 г
Способ приготовления соуса:
Размять мяту в ступе. Смешать все ингредиенты, добавив мяту и замариновать, оставив на два часа при комнатной температуре.
Способ приготовления салата:
Редис и огурец нарезать, все перемешать, полить соусом. Украсить апельсином, щавелем и черным кунжутом. Подать с багетом, предварительно натертым помидором и политым оливковым маслом.
Фото: архив ресторана
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