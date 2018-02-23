Вам понадобится:

Щавель обработанный — 40 г

Красный апельсин — 30 г

Огурец — 20 г

Редис — 10 г

Багет — 30 г

Соус — 20 г

Ингредиенты для соуса:

Сок лайма — 50 мл

Мед — 25 г

Оливковое масло — 100 г

Соль/перец — 1 г

Мята — 20 г

Способ приготовления соуса:

Размять мяту в ступе. Смешать все ингредиенты, добавив мяту и замариновать, оставив на два часа при комнатной температуре.

Способ приготовления салата:

Редис и огурец нарезать, все перемешать, полить соусом. Украсить апельсином, щавелем и черным кунжутом. Подать с багетом, предварительно натертым помидором и политым оливковым маслом.

Фото: архив ресторана