Салат с вешенками и шпинатом
Салат для тех, кто любит грибы и зелень. Рецепт от шеф-повара ресторана Тимура Ланского «Чайхона №1».
Вам понадобится:
- вешенки — 300 г
- шпинат свежий — 150 г
- соус ореховый — 100 г
- соус понзу — 40 г
- перец черный молотый — 4 г
- кунжут белый — 4 г
- масло растительное — 40 г
- соль морская — 8 г
Приготовление:
Вешенки обжарить на растительном масле с добавлением морской соли и перца. На тарелку выложить вешенки. Шпинат заправить соусом понзу и выложить на вешенки. Затем салат полить ореховым соусом и посыпать кунжутом.
Фото: архив ресторана
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