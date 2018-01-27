Рецепт салата из сезонных продуктов от шеф-повара Константина Данковича из ресторан Brisket BBQ.

Вам понадобится:

Свекла — 70 г

Руккола — 10 г

Корн салат — 10 г

Рикотта — 60 г

Укроп — 2 г

Соль — 1 г

Кедровый орех — 2 г

Бальзамический уксус — 100 г

Сахар — 100 г

Способ приготовления:

Целую свеклу разрезать на две части, предварительно запечь свеклу около 1-1,5 часа при температуре 160 градусов и коптить в течение получаса. В домашних условиях коптильню может заменить любая старая кастрюля. На дно засыпать ольховые опилки, затем на сито выложить свеклу и поместить ее в кастрюлю. Смешать рукколу и салат корн. Мелко порубить укроп и смешать с рикоттой, затем посыпать солью и сформировать в шарик. Бальзамический уксус вылить в сотейник, добавить сахар и выпарить до загустения на медленном огне, до состояния соуса. Выложить на тарелку рукколу с корном, сыр, копченую свеклу, полить бальзамическим уксусом свеклу и салат и украсить кедровым орехом.

Фото: архив ресторана