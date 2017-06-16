Рецепт от ресторана «Шинок»
150 ккал
Салат с клубникой и огурцами
  • огурец свежий — 70 г
  • огурец малосольный — 30 г
  • авокадо — 40 г
  • тархун — 2 г
  • клубника — 50 г
  • Соус «Апельсиновый»:
  • цедра апельсина — 2 г
  • тархун — 4 г
  • базилик зеленый — 4 г
  • крем бальзамик — 15 г
  • перец черный — 1 г
  • соль — 2 г
  • масло оливковое — 100 мл
  • Соус «Зеленый базилик»:
  • базилик — 60 г
  • тархун — 20 г
  • свежевыжатый сок лимона — 15 мл
  • сахар — 15 г
  • соль морская крупная — 2 г
  • Для маринада:
  • мята — 3 г
  • тархун — 3 г
30
Способ приготовления

  1. Готовим апельсиновый соус: смешиваем все ингредиенты (кроме оливкового масла) в блендере. После получения однородной массы аккуратно вливаем оливковое масло, не прекращая взбивать. Соус получается жидкий.

  2. Готовим зеленый соус: смешиваем все ингредиенты (кроме оливкового масла) в блендере. После получения однородной массы аккуратно вливаем оливковое масло, не прекращая взбивать. Соус получается густой.

  3. На дно тарелки выливаем апельсиновый соус. Выкладываем свежий огурец и малосольный — режем кольцами, полукольцами (главное, сегменты должны быть не очень тонкими) + длинным слайсами. Выкладываем авокадо в виде ломтика. Рвем тархун, клубнику режем крупно (на четыре части).

  4. Перед этим 20 г клубники маринуем в мяте и тархуне 15-20 минут. Декорируем соусом «Зеленый базилик», все выкладываем на тарелку.