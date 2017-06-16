Салат с клубникой и огурцами

Готовим апельсиновый соус: смешиваем все ингредиенты (кроме оливкового масла) в блендере. После получения однородной массы аккуратно вливаем оливковое масло, не прекращая взбивать. Соус получается жидкий.

Готовим зеленый соус: смешиваем все ингредиенты (кроме оливкового масла) в блендере. После получения однородной массы аккуратно вливаем оливковое масло, не прекращая взбивать. Соус получается густой.

На дно тарелки выливаем апельсиновый соус. Выкладываем свежий огурец и малосольный — режем кольцами, полукольцами (главное, сегменты должны быть не очень тонкими) + длинным слайсами. Выкладываем авокадо в виде ломтика. Рвем тархун, клубнику режем крупно (на четыре части).