216 ккал
Салат с кальмарами на фокачче
  • тесто для пиццы — 150 г
  • чесночное масло — 10 г
  • базилик — 2 г
  • кальмары — 120 г
  • помидоры — 50 г
  • маслины без косточки — 30 г
  • чеснок очищенный — 2 г
  • тимьян свежий — 1 г
  • масло оливковое для жарки — 15 г
  • соус устричный — 20 г
  • рыбный бульон — 30 г
  • масло сливочное — 15 г
  • салат романо — 30 г
  • яйцо куриное пашот — 1 шт.
  • соус ореховый — 25 г
  • заправка провансаль — 10 г
  • салат фризе — 1 г
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Способ приготовления

  1. Тесто раскатать диаметром 25 см, сбрызнуть чесночным маслом, посыпать рубленым базиликом. Выпечь в духовке до готовности.

  2. Кальмары нарезать крупными полосками. Помидоры нарезать дольками. Романо крупно порвать.

  3. На оливковом масле с добавлением тимьяна и чеснока обжарить кальмары, добавить помидоры, маслины, рыбный бульон, протушить до готовности кальмаров, в конце добавить сливочное масло, устричный соус.

  4. Фокаччу разрезать на восемь частей, в центр выложить романо, кальмары с помидорами, полить соусом ореховым, сбрызнуть заправкой.

  5. Яйцо пашот разрезать на четыре части, выложить вокруг начинки. Украсить салатом фризе.