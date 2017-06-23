Салат с кальмарами на фокачче
216 ккал
Салат с кальмарами на фокачче
- тесто для пиццы — 150 г
- чесночное масло — 10 г
- базилик — 2 г
- кальмары — 120 г
- помидоры — 50 г
- маслины без косточки — 30 г
- чеснок очищенный — 2 г
- тимьян свежий — 1 г
- масло оливковое для жарки — 15 г
- соус устричный — 20 г
- рыбный бульон — 30 г
- масло сливочное — 15 г
- салат романо — 30 г
- яйцо куриное пашот — 1 шт.
- соус ореховый — 25 г
- заправка провансаль — 10 г
- салат фризе — 1 г
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Способ приготовления
Тесто раскатать диаметром 25 см, сбрызнуть чесночным маслом, посыпать рубленым базиликом. Выпечь в духовке до готовности.
Кальмары нарезать крупными полосками. Помидоры нарезать дольками. Романо крупно порвать.
На оливковом масле с добавлением тимьяна и чеснока обжарить кальмары, добавить помидоры, маслины, рыбный бульон, протушить до готовности кальмаров, в конце добавить сливочное масло, устричный соус.
Фокаччу разрезать на восемь частей, в центр выложить романо, кальмары с помидорами, полить соусом ореховым, сбрызнуть заправкой.
Яйцо пашот разрезать на четыре части, выложить вокруг начинки. Украсить салатом фризе.