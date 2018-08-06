Салат с икрой омуля

Вам понадобится:
- салат мизуна – 20 г
- салат фризе – 10 г
- руккола – 10 г
- копченое масло – 15 г
- соус ворчестер – 2 г
- гренки из белого хлеба – 20 г
- масло сливочное – 10 г
- соль - 0,5 г
- мусс из белой спаржи – 30 г
- икра омуля – 40 г
- перепелиное яйцо – 3 шт.
- редис – 5 г
- салат кресс – 1 г
- маслины сушеные – 3 г
Приготовление:
Мизуна, фризе и рукколу выложить на тарелку, заправить копченым маслом и соусом ворчестер, посолить. Белый хлеб пожарить на оливковом масле и посолить. Положить их на листья салата, на гренки выложить перепелиные яйца пашот. Распределить по тарелке икру омуля и украсить блюдо редисом, кресс салатом и сушеными маслинами.
Фото: архив ресторана