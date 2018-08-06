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Салат с икрой омуля

Лето - время худеть и естьсалаты илил не худеть, а есть салаты. Попробуйте риготовить любимому вот этот -вы покорите его сердце и желуокна всю жизнь. Рецепт от шеф-повара Кристиан Лоренцини, ресторан Christian.

Вам понадобится:

  • салат мизуна – 20 г
  • салат фризе – 10 г
  • руккола – 10 г
  • копченое масло – 15 г
  • соус ворчестер – 2 г
  • гренки из белого хлеба – 20 г
  • масло сливочное – 10 г
  • соль - 0,5 г
  • мусс из белой спаржи – 30 г
  • икра омуля – 40 г
  • перепелиное яйцо – 3 шт.
  • редис – 5 г
  • салат кресс – 1 г
  • маслины сушеные – 3 г

Приготовление:

Мизуна, фризе и рукколу выложить на тарелку, заправить копченым маслом и соусом ворчестер, посолить. Белый хлеб пожарить на оливковом масле и посолить. Положить их на листья салата, на гренки выложить перепелиные яйца пашот. Распределить по тарелке икру омуля и украсить блюдо редисом, кресс салатом и сушеными маслинами.

Фото: архив ресторана

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