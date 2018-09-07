Салат с говядиной, овощами и лечо из болгарского перца

Вам понадобится:
- Говядина — 70 г
- Вешенки жареные — 50 г
- Фасоль кенийская (стручковая) жареная — 15 г
- Салат, микс — 20 г
- Помидоры розовые — 30 г
Маринад:
- Масло оливковое — 5 г
- Чеснок — по вкусу
- Розмарин — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Перец дробленый
Лечо — 75 г:
- Перец — 1 шт
- Сок перца — 20 г
- Тимьян — по вкусу
- Корень имбиря тертый — по вкусу
- Чеснок тертый — по вкусу
- Белое вино — 20 г
Соус — 20 г:
- Оливковое масло — 5 г
- Соевый соус — 15 г
- Трюфельное масло — 5 г
Приготовление:
Маринуем мясо в оливковом масле, мелко нарезанном чесноке, розмарине с добавлением соли и дробленого перца хотя бы несколько часов. После обжарим его на гриле до прожарки медиум. Делаем лечо: перец очистим, обжарим на оливковом масле с добавлением сока перца, тимьяна, натертого корня имбиря, чеснока, белого вина. Выкладываем лечо, порезанные на дольки розовые томаты, жареные вешенки, кенийскую фасоль, микс салат, мясо, украшаем кунжутом. Заправляем салат соусом.
Фото: архив ресторана