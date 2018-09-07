Салат с говядиной, овощами и лечо из болгарского перца

Вам понадобится:

Говядина — 70 г

Вешенки жареные — 50 г

Фасоль кенийская (стручковая) жареная — 15 г

Салат, микс — 20 г

Помидоры розовые — 30 г

Маринад:

Масло оливковое — 5 г

Чеснок — по вкусу

Розмарин — по вкусу

Соль — по вкусу

Перец дробленый

Лечо — 75 г:

Перец — 1 шт

Сок перца — 20 г

Тимьян — по вкусу

Корень имбиря тертый — по вкусу

Чеснок тертый — по вкусу

Белое вино — 20 г

Соус — 20 г:

Оливковое масло — 5 г

Соевый соус — 15 г

Трюфельное масло — 5 г

Приготовление:

Маринуем мясо в оливковом масле, мелко нарезанном чесноке, розмарине с добавлением соли и дробленого перца хотя бы несколько часов. После обжарим его на гриле до прожарки медиум. Делаем лечо: перец очистим, обжарим на оливковом масле с добавлением сока перца, тимьяна, натертого корня имбиря, чеснока, белого вина. Выкладываем лечо, порезанные на дольки розовые томаты, жареные вешенки, кенийскую фасоль, микс салат, мясо, украшаем кунжутом. Заправляем салат соусом.

Фото: архив ресторана