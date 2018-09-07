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Салат с говядиной, овощами и лечо из болгарского перца

Рецепт от ресторана дикой кухни «Шотландская клетка» понравится не только любителям овощей, но и говядины, а особенно он придется по душе тем, кто любит лечо.

Вам понадобится:

  • Говядина — 70 г
  • Вешенки жареные — 50 г
  • Фасоль кенийская (стручковая) жареная — 15 г
  • Салат, микс — 20 г
  • Помидоры розовые — 30 г

Маринад:

  • Масло оливковое — 5 г
  • Чеснок — по вкусу
  • Розмарин — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Перец дробленый

Лечо — 75 г:

  • Перец — 1 шт
  • Сок перца — 20 г
  • Тимьян — по вкусу
  • Корень имбиря тертый — по вкусу
  • Чеснок тертый — по вкусу
  • Белое вино — 20 г

Соус — 20 г:

  • Оливковое масло — 5 г
  • Соевый соус — 15 г
  • Трюфельное масло — 5 г

Приготовление:

Маринуем мясо в оливковом масле, мелко нарезанном чесноке, розмарине с добавлением соли и дробленого перца хотя бы несколько часов. После обжарим его на гриле до прожарки медиум. Делаем лечо: перец очистим, обжарим на оливковом масле с добавлением сока перца, тимьяна, натертого корня имбиря, чеснока, белого вина. Выкладываем лечо, порезанные на дольки розовые томаты, жареные вешенки, кенийскую фасоль, микс салат, мясо, украшаем кунжутом. Заправляем салат соусом.

Фото: архив ресторана

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