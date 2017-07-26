От шеф-повара ресторана «Шотландская клетка»
162 ккал
Салат
  • 40 гСалат романо
  • 15 гРуккола
  • 10 гСалат фризе
  • 20 гКлубника
  • 30 гДыня
  • 10 гГолубика
  • 10 гМаслины
  • 10 гОрехи пекан
  • 30 гСыр горгондзола
  • Соус:
  • 40 гМасло оливковое
  • 20 гБальзамический уксус
  • 36 гМед
  • 10 гЛимонный сок
20 минут
Способ приготовления

  1. Подготовить микс-салат.

  2. Дыню и авокадо нарезать кубиками.

  3. Сыр нарезать треугольничками.

  4. Смешать микс-салат, дыню, ягоды и авокадо, добавить маслины и заправить соусом.

  5. На тарелку выложить салат, по кругу уложить сыр и орехи.

Фото: архив ресторана