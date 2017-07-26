Салат с дыней, сыром и авокадо
От шеф-повара ресторана «Шотландская клетка»
162 ккал
Салат
- 40 гСалат романо
- 15 гРуккола
- 10 гСалат фризе
- 20 гКлубника
- 30 гДыня
- 10 гГолубика
- 10 гМаслины
- 10 гОрехи пекан
- 30 гСыр горгондзола
- Соус:
- 40 гМасло оливковое
- 20 гБальзамический уксус
- 36 гМед
- 10 гЛимонный сок
20 минут
Способ приготовления
Подготовить микс-салат.
Дыню и авокадо нарезать кубиками.
Сыр нарезать треугольничками.
Смешать микс-салат, дыню, ягоды и авокадо, добавить маслины и заправить соусом.
На тарелку выложить салат, по кругу уложить сыр и орехи.
Фото: архив ресторана