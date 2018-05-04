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Салат с цыпленком, моцареллой и печеной сливой

Необычный салат от ресторана «Пирог мясника» и шеф-повара Александра Семыкина.

Вам понадобится:

  • куриное филе без кожицы — 100 г
  • слива — 70 г
  • микс салатов + базилик и экстрагон — 30 г
  • оливковое масло для заправки — 5 г
  • соль — 1 г
  • перец — 1 г
  • моцарелла гальбани — 20 г

Приготовление сливы:

  • тростниковый сахар — 30 г
  • палочка корицы
  • анис — 2 звездочки
  • тимьян — 2 г
  • перец чили (сладкий, тайский) — 4 г

Приготовление:

На сковороду засыпать сахар, на сахар положить срезом сливу (без кости), добавить все ингредиенты и на медленном огне выпарить до получения сока из сливы. Слегка вытушить, чтобы слива стала немного мягкой.

Приготовление куриного филе:

Филе курицы подмариновать, добавить соль и перец по вкусу, оливковое масло, тимьян, разрезать пластинами и обжарить на сковороде до готовности. Советуем обжаривать цельное филе, чтобы при подаче курица была более сочная. Обжарить до появления румяной корочки сверху. При подаче разрезать.

Приготовление салата:

Микс салатов заправить оливковым маслом, добавить соль и перец по вкусу. На тарелку выложить курицу, сверху на курицу положить сливу, затем микс салата, финально выложить моцареллу, добавить соль и перец по вкусу. При подаче не перемешивать.

Фото: архив ресторана

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