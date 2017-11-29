Рецепт от фермерского ресторана LavkaLavka на Петровке, от шеф-повара Елены Савчук.

Вам понадобится:

  • Янтарная свекла — 60 г
  • Брусника (может быть замороженной) — 10 ягод
  • Ванильный козий сыр — 210 г
  • Базиликовый соус — 250 г
  • Листья салата — 5 г
  • Заправка — 220 г
  • Ингредиенты для ванильного козьего сыра:
  • Козий сыр шавру — 200 г
  • Ваниль стручковая — 1 шт.
  • Сахарная пудра — 10 г
  • Ингредиенты для базиликового соуса:
  • Тофу — 300 г
  • Базилик свежий (листья) — 50
  • Петрушка — 10
  • Сок лайма — 7 мл
  • Соль — 5 г
  • Чесночное масло — 5 г
  • Ингредиенты для заправки:
  • Мёд — 50 г
  • Белый винный уксус — 20 мл
  • Масло растительное — 100 мл
  • Сок апельсина — 100 мл

Способ приготовления заправки:

Мёд, белый винный уксус, масло растительное и сок апельсина смешать венчиком до однородной массы.

Способ приготовления базиликового соуса:

Свежий базилик (только листья, без стеблей), листья петрушки, мягкий тофу, сок лайма и чесночное масло взбить в блендере и протереть через сито для шелковистой текстуры.

Способ приготовления ванильного козьего сыра:

Мягкий козий сыр смешать миксером на медленной скорости с семенами ванили и пудрой.

Способ приготовления салата:

Свеклу очистить и запечь, полить заправкой. На тарелку выложить ванильный козий сыр и соус из базилика. Закрыть все красивыми салатными листьями (лучше фризе). На листья выложить свеклу и ягоды брусники. Приятного аппетита!

Фото: архив ресторана