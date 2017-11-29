Рецепт от фермерского ресторана LavkaLavka на Петровке, от шеф-повара Елены Савчук.

Вам понадобится:

Янтарная свекла — 60 г

Брусника (может быть замороженной) — 10 ягод

Ванильный козий сыр — 210 г

Базиликовый соус — 250 г

Листья салата — 5 г

Заправка — 220 г

Ингредиенты для ванильного козьего сыра:

Козий сыр шавру — 200 г

Ваниль стручковая — 1 шт.

Сахарная пудра — 10 г

Ингредиенты для базиликового соуса:

Тофу — 300 г

Базилик свежий (листья) — 50

Петрушка — 10

Сок лайма — 7 мл

Соль — 5 г

Чесночное масло — 5 г

Ингредиенты для заправки:

Мёд — 50 г

Белый винный уксус — 20 мл

Масло растительное — 100 мл

Сок апельсина — 100 мл

Способ приготовления заправки:

Мёд, белый винный уксус, масло растительное и сок апельсина смешать венчиком до однородной массы.

Способ приготовления базиликового соуса:

Свежий базилик (только листья, без стеблей), листья петрушки, мягкий тофу, сок лайма и чесночное масло взбить в блендере и протереть через сито для шелковистой текстуры.

Способ приготовления ванильного козьего сыра:

Мягкий козий сыр смешать миксером на медленной скорости с семенами ванили и пудрой.

Способ приготовления салата:

Свеклу очистить и запечь, полить заправкой. На тарелку выложить ванильный козий сыр и соус из базилика. Закрыть все красивыми салатными листьями (лучше фризе). На листья выложить свеклу и ягоды брусники. Приятного аппетита!

Фото: архив ресторана