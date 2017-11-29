Салат из янтарной свеклы с ванильным козьим сыром и соусом из базилика
Вам понадобится:
- Янтарная свекла — 60 г
- Брусника (может быть замороженной) — 10 ягод
- Ванильный козий сыр — 210 г
- Базиликовый соус — 250 г
- Листья салата — 5 г
- Заправка — 220 г
- Ингредиенты для ванильного козьего сыра:
- Козий сыр шавру — 200 г
- Ваниль стручковая — 1 шт.
- Сахарная пудра — 10 г
- Ингредиенты для базиликового соуса:
- Тофу — 300 г
- Базилик свежий (листья) — 50
- Петрушка — 10
- Сок лайма — 7 мл
- Соль — 5 г
- Чесночное масло — 5 г
- Ингредиенты для заправки:
- Мёд — 50 г
- Белый винный уксус — 20 мл
- Масло растительное — 100 мл
- Сок апельсина — 100 мл
Способ приготовления заправки:
Мёд, белый винный уксус, масло растительное и сок апельсина смешать венчиком до однородной массы.
Способ приготовления базиликового соуса:
Свежий базилик (только листья, без стеблей), листья петрушки, мягкий тофу, сок лайма и чесночное масло взбить в блендере и протереть через сито для шелковистой текстуры.
Способ приготовления ванильного козьего сыра:
Мягкий козий сыр смешать миксером на медленной скорости с семенами ванили и пудрой.
Способ приготовления салата:
Свеклу очистить и запечь, полить заправкой. На тарелку выложить ванильный козий сыр и соус из базилика. Закрыть все красивыми салатными листьями (лучше фризе). На листья выложить свеклу и ягоды брусники. Приятного аппетита!
Фото: архив ресторана