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Салат из тонкого тофу с огурцом и кинзой

Рецепт салата с сумасшедшим вкусовым сочетанием от ресторан Hong Kong, шеф-повара Дмитрия Шуршакова. НачалиЙ
  • Тофу листовой - 50 гр.
  • Морковь - 20 гр.
  • Китайская капуста - 30 гр.
  • Лапша рисовая - 50 гр.
  • Огурец свежий - 10 гр.
  • Кинза - 5 гр.
  • Чеснок - 2 гр.
  • Кунжут - 2 гр.

Ингредиенты для соуса:

  • Приправа Аджиномото - 1 гр.
  • Соль - 1 гр.
  • Куриный порошок - 1 гр.
  • Масло острое - 3 гр.
  • Масло луковое - 3 гр.
  • Соевый соус - 3 гр.
  • Уксус черный - 3 гр

Приготовления:

Ингредиенты (тофу, морковь, китайская капуста, огурец, кинза, чеснок) нарезаем мелкой соломкой. Рисовую лапшу отвариваем в течение нескольких минут. Лапшу добавляем к основным ингредиентом салата. Ингредиенты для соуса тщательно перемешиваем. Полученным соусом заправляем салат и тщательно перемешиваем. Салат посыпаем кунжутом и украшаем веточкой кинзы.

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