Салат из тонкого тофу с огурцом и кинзой

- Тофу листовой - 50 гр.
- Морковь - 20 гр.
- Китайская капуста - 30 гр.
- Лапша рисовая - 50 гр.
- Огурец свежий - 10 гр.
- Кинза - 5 гр.
- Чеснок - 2 гр.
- Кунжут - 2 гр.
Ингредиенты для соуса:
- Приправа Аджиномото - 1 гр.
- Соль - 1 гр.
- Куриный порошок - 1 гр.
- Масло острое - 3 гр.
- Масло луковое - 3 гр.
- Соевый соус - 3 гр.
- Уксус черный - 3 гр
Приготовления:
Ингредиенты (тофу, морковь, китайская капуста, огурец, кинза, чеснок) нарезаем мелкой соломкой. Рисовую лапшу отвариваем в течение нескольких минут. Лапшу добавляем к основным ингредиентом салата. Ингредиенты для соуса тщательно перемешиваем. Полученным соусом заправляем салат и тщательно перемешиваем. Салат посыпаем кунжутом и украшаем веточкой кинзы.