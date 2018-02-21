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Иной раз свежие овощи оставляют желать лучшего? Тогда попробуйте прекрасный салат из маринованных овощей от ресторана Community по рецепту бренд-шефа Джакомо Ломбарди.

Вам понадобится:

  • Белокочанная капуста — 80 г
  • Красная капуста — 80 г
  • Дайкон — 100 г
  • Редис — 80 г
  • Красный лук — 70 г
  • Репчатый лук — 75 г
  • Морковь — 80 г
  • Желтая морковь — 80 г
  • Салат фризе — 80 г
  • Оливковое масло – 40 г
  • Соус песто — 32 г
  • Головка чеснока — 1 шт.
  • Сахар — 100 г
  • Вода — 1 л
  • Уксус — 50 г

Для соуса:

  • Корень сельдерея — 500 г
  • Яблоки — 300 г
  • Оливковое масло — 30 г

Для украшения:

  • Семена льна
  • Ростки горчицы

Приготовление:

Соус готовим так: яблоки и корень сельдерея отварить до размягчения, затем пропустить их через блендер. Добавить соль по вкусу и оливковое масло. Для получения более жидкой консистенции можно добавить немного воды, в которой варились яблоки и корень сельдерея. Чеснок тонко нарезать слайсами. Запечь в духовке в течение 15 минут при температуре 180 градусов. Полученные чипсы будем использовать в качестве украшения.

Готовим салат: овощи произвольно нарезать, положить их в воду, добавить сахар и уксус. Держать их в растворе не меньше часа. Идеальный вариант — одну ночь. Готовые овощи смешать с салатом фризе и заправить оливковым маслом. Добавить соль и перец по вкусу. Смазать края миски соусом из яблок и корня сельдерея. Выложить овощи, полить блюдо соусом песто. Украсить семенами льна, чесночными чипсами и ростками горчицы.

Фото: архив ресторана

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