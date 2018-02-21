Салат из маринованных овощей
Вам понадобится:
- Белокочанная капуста — 80 г
- Красная капуста — 80 г
- Дайкон — 100 г
- Редис — 80 г
- Красный лук — 70 г
- Репчатый лук — 75 г
- Морковь — 80 г
- Желтая морковь — 80 г
- Салат фризе — 80 г
- Оливковое масло – 40 г
- Соус песто — 32 г
- Головка чеснока — 1 шт.
- Сахар — 100 г
- Вода — 1 л
- Уксус — 50 г
Для соуса:
- Корень сельдерея — 500 г
- Яблоки — 300 г
- Оливковое масло — 30 г
Для украшения:
- Семена льна
- Ростки горчицы
Приготовление:
Соус готовим так: яблоки и корень сельдерея отварить до размягчения, затем пропустить их через блендер. Добавить соль по вкусу и оливковое масло. Для получения более жидкой консистенции можно добавить немного воды, в которой варились яблоки и корень сельдерея. Чеснок тонко нарезать слайсами. Запечь в духовке в течение 15 минут при температуре 180 градусов. Полученные чипсы будем использовать в качестве украшения.
Готовим салат: овощи произвольно нарезать, положить их в воду, добавить сахар и уксус. Держать их в растворе не меньше часа. Идеальный вариант — одну ночь. Готовые овощи смешать с салатом фризе и заправить оливковым маслом. Добавить соль и перец по вкусу. Смазать края миски соусом из яблок и корня сельдерея. Выложить овощи, полить блюдо соусом песто. Украсить семенами льна, чесночными чипсами и ростками горчицы.
Фото: архив ресторана