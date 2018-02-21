Вам понадобится:

Белокочанная капуста — 80 г

Красная капуста — 80 г

Дайкон — 100 г

Редис — 80 г

Красный лук — 70 г

Репчатый лук — 75 г

Морковь — 80 г

Желтая морковь — 80 г

Салат фризе — 80 г

Оливковое масло – 40 г

Соус песто — 32 г

Головка чеснока — 1 шт.

Сахар — 100 г

Вода — 1 л

Уксус — 50 г

Для соуса:

Корень сельдерея — 500 г

Яблоки — 300 г

Оливковое масло — 30 г

Для украшения:

Семена льна

Ростки горчицы

Приготовление:

Соус готовим так: яблоки и корень сельдерея отварить до размягчения, затем пропустить их через блендер. Добавить соль по вкусу и оливковое масло. Для получения более жидкой консистенции можно добавить немного воды, в которой варились яблоки и корень сельдерея. Чеснок тонко нарезать слайсами. Запечь в духовке в течение 15 минут при температуре 180 градусов. Полученные чипсы будем использовать в качестве украшения.

Готовим салат: овощи произвольно нарезать, положить их в воду, добавить сахар и уксус. Держать их в растворе не меньше часа. Идеальный вариант — одну ночь. Готовые овощи смешать с салатом фризе и заправить оливковым маслом. Добавить соль и перец по вкусу. Смазать края миски соусом из яблок и корня сельдерея. Выложить овощи, полить блюдо соусом песто. Украсить семенами льна, чесночными чипсами и ростками горчицы.

Фото: архив ресторана