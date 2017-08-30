Салат из манго и киви
60 ккал
Салат из манго и киви
- киви — 2-3 шт.
- манго — 1 шт.
- авокадо — 1/2 шт.
- помидоры черри — 3-5 шт.
- салаты радиччио и фриссе — по вкусу
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Способ приготовления
Извлечь косточки и нарезать авокадо и манго тонкими дольками, очистить киви и тоже нарезать. Нарвать салатные листья руками, разрезать черри пополам. Аккуратно перемешать салат.
В качестве заправки можно использовать классический йогурт со щепоткой карри, а можно добавить в него чайную ложку соевого соуса или соуса бальзамико.