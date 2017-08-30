Салат из манго и киви

Извлечь косточки и нарезать авокадо и манго тонкими дольками, очистить киви и тоже нарезать. Нарвать салатные листья руками, разрезать черри пополам. Аккуратно перемешать салат.

В качестве заправки можно использовать классический йогурт со щепоткой карри, а можно добавить в него чайную ложку соевого соуса или соуса бальзамико.