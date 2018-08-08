Салат из листьев шпината и рукколы с козьем сыром

*Вам понадобится:

руккола – 21 г

тархун – 5 г

клюква сушеная – 21 г

лепестки миндаля – 11 г

мини шпинат – 15 г

медово-лаймовая заправка – 25 г

крошка из кунжута – 5 г

сыр козий – 52 г

соль – 1 г

перец

Приготовление:

Листья тархуна и рукколы заправить соусом (мед, фреш лайма, масло оливковое, соль, перец) и добавить вяленую клюкву. Салат выложить в глубокую посуду, положить чипсы из багета и посыпать лепестками миндаля. Затем украсить розами из козьего сыра, расплавленного белым вином, и посыпать крошкой из кунжута.

Фото: архив ресторана