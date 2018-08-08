Салат из листьев шпината и рукколы с козьем сыром

*Вам понадобится:
- руккола – 21 г
- тархун – 5 г
- клюква сушеная – 21 г
- лепестки миндаля – 11 г
- мини шпинат – 15 г
- медово-лаймовая заправка – 25 г
- крошка из кунжута – 5 г
- сыр козий – 52 г
- соль – 1 г
- перец
Приготовление:
Листья тархуна и рукколы заправить соусом (мед, фреш лайма, масло оливковое, соль, перец) и добавить вяленую клюкву. Салат выложить в глубокую посуду, положить чипсы из багета и посыпать лепестками миндаля. Затем украсить розами из козьего сыра, расплавленного белым вином, и посыпать крошкой из кунжута.
Фото: архив ресторана