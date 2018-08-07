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Салат из баклажана

Гастрономический центр Зарядье, шеф-повар Павел Петухов дарит вам рецепт необычного салата из баклажана с необычными ингредиентами.

Вам понадобится:

  • баклажаны – 100 г
  • помидоры – 100 г

Ингредиенты для соуса томатно-имбирный:

  • помидоры – 100 г
  • кетчуп острый – 20 г
  • имбирь – 10 г
  • соль – 2 г
  • перец – 2 г
  • ананас – 20 г

Ингредиенты для соуса Песто:

  • оливковое масло – 100 г
  • соль – 5 г
  • перец – 5 г
  • базилик – 30 г
  • сыр пармезан – 20 г
  • кедровый орех – 15 г

Приготовление: томатно-имбирного соуса. все ингредиенты перебить в блендере до однородной массы.

Приготовления соуса Песто: все ингреденты измельчить в блендере, постепенно добавляя к массе оставшиеся листья базилика и подливая оливковое масло.

Приготовление:

Нарезанный кольцами баклажан обжарить на сковородке 2-3 минуты. Помидор порезать кольцами, заправить томатно-имбирным соусом, украсить зеленью и соусом Песто.

Фото: архив ресторана

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