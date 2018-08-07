Салат из баклажана

Вам понадобится:

баклажаны – 100 г

помидоры – 100 г

Ингредиенты для соуса томатно-имбирный:

помидоры – 100 г

кетчуп острый – 20 г

имбирь – 10 г

соль – 2 г

перец – 2 г

ананас – 20 г

Ингредиенты для соуса Песто:

оливковое масло – 100 г

соль – 5 г

перец – 5 г

базилик – 30 г

сыр пармезан – 20 г

кедровый орех – 15 г

Приготовление: томатно-имбирного соуса. все ингредиенты перебить в блендере до однородной массы.

Приготовления соуса Песто: все ингреденты измельчить в блендере, постепенно добавляя к массе оставшиеся листья базилика и подливая оливковое масло.

Приготовление:

Нарезанный кольцами баклажан обжарить на сковородке 2-3 минуты. Помидор порезать кольцами, заправить томатно-имбирным соусом, украсить зеленью и соусом Песто.

Фото: архив ресторана