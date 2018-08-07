Салат из баклажана

Вам понадобится:
- баклажаны – 100 г
- помидоры – 100 г
Ингредиенты для соуса томатно-имбирный:
- помидоры – 100 г
- кетчуп острый – 20 г
- имбирь – 10 г
- соль – 2 г
- перец – 2 г
- ананас – 20 г
Ингредиенты для соуса Песто:
- оливковое масло – 100 г
- соль – 5 г
- перец – 5 г
- базилик – 30 г
- сыр пармезан – 20 г
- кедровый орех – 15 г
Приготовление: томатно-имбирного соуса. все ингредиенты перебить в блендере до однородной массы.
Приготовления соуса Песто: все ингреденты измельчить в блендере, постепенно добавляя к массе оставшиеся листья базилика и подливая оливковое масло.
Приготовление:
Нарезанный кольцами баклажан обжарить на сковородке 2-3 минуты. Помидор порезать кольцами, заправить томатно-имбирным соусом, украсить зеленью и соусом Песто.
Фото: архив ресторана