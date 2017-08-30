57 ккал
Салат из авокадо с персиком
  • авокадо — 1 шт.
  • персик — 1-2 шт.
  • руккола — 1 пучок
  • моцарелла — 1 шарик
  • грецкие орехи — 1 горсть
10
Способ приготовления

  1. Очистить авокадо и извлечь косточку, нарезать тонкими ломтиками (2-3 мм), помыть персики и извлечь косточку, нарезать так же, как и авокадо.

  2. Добавить в блюдо рукколу и грецкие орехи, посыпать сверху тертой моцареллой.

  3. Салат можно есть и без заправки, но стоит добавить к нему ложку меда или сбрызнуть соусом бальзамико.