Салат из авокадо с персиком
57 ккал
Салат из авокадо с персиком
- авокадо — 1 шт.
- персик — 1-2 шт.
- руккола — 1 пучок
- моцарелла — 1 шарик
- грецкие орехи — 1 горсть
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Способ приготовления
Очистить авокадо и извлечь косточку, нарезать тонкими ломтиками (2-3 мм), помыть персики и извлечь косточку, нарезать так же, как и авокадо.
Добавить в блюдо рукколу и грецкие орехи, посыпать сверху тертой моцареллой.
Салат можно есть и без заправки, но стоит добавить к нему ложку меда или сбрызнуть соусом бальзамико.