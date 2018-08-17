Сациви с крабом

Вам оадобится:
Соус сациви
- Грецкий орех 40 г
- Уцхо сунели 1 г
- Кориандр 1 г
- Перец чили сухой 1 г
- Чеснок 1 г
- Соль 2 г
- Лук репчатый 2 г
- Бульон из курицы 170 г
- Краб для сациви
- Мясо краба первой фаланги 50 г
- Мясо краба второй фаланги 30 г
Способ приготовление:
Грецкий орех, чеснок, лук и бульон смешать и пробить в блендере. Довести до вкуса специями. Соус готов. Мясо краба промыть под холодной водой, отварить в течение 10 минут, остудить и извлечь нежное филе. Затем разделить на крупные волокна. Готового краба залить соусом сациви, украсить сухим чили перцем и ореховым маслом.
Фото: архив ресторана