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Сациви с крабом

Дожили - скажет ортодоксальный грузин, в этомчто-то есть - решит решит человеккреативный. А продвинутый шеф-повар скажет - вах! Попробуйте, ессли не риготовить, так хот поесть. Ресторан «Казбек» Шеф-повар Мамия Джоджуа зовет скорее к столу.

Вам оадобится:

Соус сациви

  • Грецкий орех 40 г
  • Уцхо сунели 1 г
  • Кориандр 1 г
  • Перец чили сухой 1 г
  • Чеснок 1 г
  • Соль 2 г
  • Лук репчатый 2 г
  • Бульон из курицы 170 г
  • Краб для сациви
  • Мясо краба первой фаланги 50 г
  • Мясо краба второй фаланги 30 г

Способ приготовление:

Грецкий орех, чеснок, лук и бульон смешать и пробить в блендере. Довести до вкуса специями. Соус готов. Мясо краба промыть под холодной водой, отварить в течение 10 минут, остудить и извлечь нежное филе. Затем разделить на крупные волокна. Готового краба залить соусом сациви, украсить сухим чили перцем и ореховым маслом.

Фото: архив ресторана

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