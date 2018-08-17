Сациви с крабом

Вам оадобится:

Соус сациви

Грецкий орех 40 г

Уцхо сунели 1 г

Кориандр 1 г

Перец чили сухой 1 г

Чеснок 1 г

Соль 2 г

Лук репчатый 2 г

Бульон из курицы 170 г

Краб для сациви

Мясо краба первой фаланги 50 г

Мясо краба второй фаланги 30 г

Способ приготовление:

Грецкий орех, чеснок, лук и бульон смешать и пробить в блендере. Довести до вкуса специями. Соус готов. Мясо краба промыть под холодной водой, отварить в течение 10 минут, остудить и извлечь нежное филе. Затем разделить на крупные волокна. Готового краба залить соусом сациви, украсить сухим чили перцем и ореховым маслом.

Фото: архив ресторана