Рулет «Греческая сиеста»
Простая идея для вкусных и быстрых рулетов, своего рода репетиция новогодней вечеринки. Попробуйте приготовить «Греческую сиесту» от «ФрешБрокколи».
Вам понадобится: (на 4 порции)
Время приготовления: 15 минут
Приготовление:
Смешайте оливковое масло, морскую соль, винный уксус и смесь греческих пряностей. Нарежьте огурцы, томаты, оливки и брынзу так, как вам нравится. Смешайте все компоненты и приправьте соусом. Разрежьте лаваш на 4 части. Выложите начинку на листы лаваша и сверните рулетиками.
Фото: shuterstock.com