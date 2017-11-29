Простая идея для вкусных и быстрых рулетов, своего рода репетиция новогодней вечеринки. Попробуйте приготовить «Греческую сиесту» от «ФрешБрокколи».

Вам понадобится: (на 4 порции)

Время приготовления: 15 минут

Армянский лаваш — 1 шт.

Огурцы — 4 шт.

Томаты — 2 шт.

Салат Фриллис — 30 г

Сыр брынза — 40 г

Оливки — по вкусу

Оливковое масло — 2 ст.л.

Винный уксус — 1 ст.л.

Морская соль — ½ ч.л.

Смесь греческих пряностей — по вкусу

Приготовление:

Смешайте оливковое масло, морскую соль, винный уксус и смесь греческих пряностей. Нарежьте огурцы, томаты, оливки и брынзу так, как вам нравится. Смешайте все компоненты и приправьте соусом. Разрежьте лаваш на 4 части. Выложите начинку на листы лаваша и сверните рулетиками.