Простая идея для вкусных и быстрых рулетов, своего рода репетиция новогодней вечеринки. Попробуйте приготовить «Греческую сиесту» от «ФрешБрокколи».

Вам понадобится: (на 4 порции)

Время приготовления: 15 минут

  • Армянский лаваш — 1 шт.
  • Огурцы — 4 шт.
  • Томаты — 2 шт.
  • Салат Фриллис — 30 г
  • Сыр брынза — 40 г
  • Оливки — по вкусу
  • Оливковое масло — 2 ст.л.
  • Винный уксус — 1 ст.л.
  • Морская соль — ½ ч.л.
  • Смесь греческих пряностей — по вкусу

Приготовление:

Смешайте оливковое масло, морскую соль, винный уксус и смесь греческих пряностей. Нарежьте огурцы, томаты, оливки и брынзу так, как вам нравится. Смешайте все компоненты и приправьте соусом. Разрежьте лаваш на 4 части. Выложите начинку на листы лаваша и сверните рулетиками.

Фото: shuterstock.com