Вам понадобятся:

Говяжья вырезка 1 кг

Соевый соус 2 ст ложки

Масло растительное 2 ст ложки

Розмарин свежий

Горчица зернистая 50 г

Лук сухой жареный 50 г

Сухой чеснок

Соль

Перец чёрный молотый

Приготовление:

Вырезку нужно помыть и натереть смесью из перца, соли и сушеного чеснока, полить растительным маслом, соевым соусом, добавить веточки свежего розмарина, и оставить мясо мариноваться на два часа. Маринованный ростбиф нужно обжарить на раскалённой сковороде до румяной корочки, затем отправить в духовку на 15-20 минут при температуре 170 градусов. В результате получится средняя прожарка. Если хочется пропечь мясо сильнее – увеличиваем время пребывания в духовке. После чего мясо накрывается фольгой и «отдыхает» 20 минут. Затем ростбиф смазывается зернистой горчицей и посыпается сушеным луком.

Фото: архив ресторана