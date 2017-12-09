Ростбиф новогодний
Вам понадобятся:
- Говяжья вырезка 1 кг
- Соевый соус 2 ст ложки
- Масло растительное 2 ст ложки
- Розмарин свежий
- Горчица зернистая 50 г
- Лук сухой жареный 50 г
- Сухой чеснок
- Соль
- Перец чёрный молотый
Приготовление:
Вырезку нужно помыть и натереть смесью из перца, соли и сушеного чеснока, полить растительным маслом, соевым соусом, добавить веточки свежего розмарина, и оставить мясо мариноваться на два часа. Маринованный ростбиф нужно обжарить на раскалённой сковороде до румяной корочки, затем отправить в духовку на 15-20 минут при температуре 170 градусов. В результате получится средняя прожарка. Если хочется пропечь мясо сильнее – увеличиваем время пребывания в духовке. После чего мясо накрывается фольгой и «отдыхает» 20 минут. Затем ростбиф смазывается зернистой горчицей и посыпается сушеным луком.
Фото: архив ресторана