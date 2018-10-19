Роллы мияко

Вам понадобится:

рис для суши — 90 г

водоросли нори — 1 г

компье (маринованная тыква) — 10 г

авокадо — 10 г

огурцы — 10 г

яма гобу (маринованный корень лопуха) — 5 г

угорь копченый — 10 г

лосось филе — 50 г

соус на основе японского майонеза и соевого соуса — 15 мл

сладкий соус — 10 мл

крошка темпуры — 2 г

Соус на основе японского майонеза и соевого соуса:

японский майонез — 50 мл

соевый соус киккоман — 5 мл

Сладкий соус:

соевый соус Киккоман — 30 мл

сахар — 30 г

Соус для риса:

митцукан (рисовый уксус) — 20 мл

сахар — 20 г

соль — 2 г

Приготовление:

Для соуса на основе японского майонеза и соевого соуса перемешать соевый соус и майонез. Приготовить сладкий соус: для этого поместить в кастрюлю соевый соус и сахар в равных пропорциях и варить на среднем огне, пока соус не станет густым. Приготовить соус для риса: смешать рисовый уксус, сахар и соль, пока соль и сахар не растворятся. Рис отварить в пароварке в соотношении 1/1 с водой. В готовый рис залить соус для риса и перемешать. На необходимые 90 г риса понадобится 22 мл соуса. Дать рису немного остыть, чтобы крупа впитала соус. На половинку листа нори разложить рис для суши, перевернуть. На середину нори выложить все ингредиенты кроме лосося, добавить соус на основе майонеза, свернуть. Сверху на ролл выложить филе лосося так, чтобы он покрывал всю поверхность. Обжечь лосось кулинарной горелкой. Нарезать ролл на восемь равных частей, посыпать темпурной крошкой и полить сверху сладким соусом.

Нежный и сытный ролл мияко готов!

Фото: архив ресторана