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Ризотто с песто и мачете

Шеф-повар Наталья Горелова из итальянского ресторана MONICA делится с нашими читательницами рецептом очень вкусного ризотто.

Вам понадобится:

  • Рис - 500 гр.
  • Стейк мачете - 80 гр.
  • Белое вино - 150 мл.
  • Куриный бульон - 250 мл.
  • Соус песто - 60 гр.
  • Пармезан - 50 гр.
  • Лук - 1 шт.
  • Оливковое масло - 50 гр.
  • Сливочное масло - 30 гр.
  • Базилик - 10 гр.

Приготовление:

На сковороду налить оливковое масло и подождать, пока оно прогреется. Обжарить целую луковицу и выкинуть ее. Выложить рис, обжарить. Налить 150 мл. белого вина и 150 мл. куриного бульона, выпарить и остудить. Рис выложить в сотейник, залить 100 мл. куриного бульона, добавить сливочное масло и пармезан - довести до готовности. Добавить соус песто и томить на медленном окне 3 минуты. Стейк посолить, поперчить и обжарить с двух сторон на оливковом масле до медиум-прожарки. Дать мясу отдохнуть 7 минут и нарезать слайсами.
На тарелку выложить ризотто, сверху - слайсы мачете. Украсить жареным луком и листьями базилика.

Фото: архив ресторана

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