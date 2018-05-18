Ризотто с песто и мачете

Вам понадобится:
- Рис - 500 гр.
- Стейк мачете - 80 гр.
- Белое вино - 150 мл.
- Куриный бульон - 250 мл.
- Соус песто - 60 гр.
- Пармезан - 50 гр.
- Лук - 1 шт.
- Оливковое масло - 50 гр.
- Сливочное масло - 30 гр.
- Базилик - 10 гр.
Приготовление:
На сковороду налить оливковое масло и подождать, пока оно прогреется. Обжарить целую луковицу и выкинуть ее. Выложить рис, обжарить. Налить 150 мл. белого вина и 150 мл. куриного бульона, выпарить и остудить.
Рис выложить в сотейник, залить 100 мл. куриного бульона, добавить сливочное масло и пармезан - довести до готовности. Добавить соус песто и томить на медленном окне 3 минуты.
Стейк посолить, поперчить и обжарить с двух сторон на оливковом масле до медиум-прожарки. Дать мясу отдохнуть 7 минут и нарезать слайсами.
На тарелку выложить ризотто, сверху - слайсы мачете. Украсить жареным луком и листьями базилика.
Фото: архив ресторана