Ризотто с говяжьими щечками и запечённой тыквой

Вам понадобится:

(на 2 порции )

Рис - 150 г

Говяжьи щечки - 100г

Вода – 400 мл

Сливки - 200г

Пармезан - 40г

Масло растительное – 30 г

Лук сибулет - 5г

Соль - 5 г

Тыква чищеная – 100 г

Мед – 5 г

Соевый соус – 5 г

Cоус хойсин – 3 г

Перец молотый – по вкусу

Приготовление:

Говяжьи щечки промыть под холодной водой и нарезать кубиком. В кастрюле накалить масло и обжарить щеки, пока мясо немного не потемнеет. Уменьшить огонь, добавить 100 мл воды и тушить примерно 1,5 часа. Тушеное мясо достать из сотейника и выпарить оставшийся бульон до состояния соуса. Для приготовления ризотто промыть рис. В сотейник налить 300 мл воды, довести до кипения, всыпать рис, варить 7-10 минут, постоянно помешивая. Добавить сливки и варить до консистенции ризотто, затем 20 г Пармезана и измельченный лук сибулет. Тщательно перемешать. Тыкву очистить от кожуры и нарезать произвольными кусками 1-1.5см, перемешать с медом, соевым соусом и соусом хойсин. Добавить молотый перец по вкусу. Выложить на противень и запекать 10-15 минут при температуре 180 градусов. На растительном масле обжарить тыкву и говяжьи щечки до золотистого цвета, добавить соль по вкусу и соус из говяжьего бульона. На дно глубокой тарелки выложить часть тыквы с щечками, сверху выложить ризотто, затем оставшуюся часть щечек с тыквой. Посыпать пармезаном.

Фото: архив ресторана