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Белые грибы, рис, цыпленок - чудесное ризоттоот от Кафе-пекарни «Хлебная Лавка», шеф-повара Михаила Симагина. Блюдо несложное - попорбуйте приготовить для любимого.

Вам понадобится:

  • Рис Арборио – 50 г
  • Грибы белые – 40 г
  • Масло оливковое – 20 мл
  • Лук шалот – 15 г
  • Петрушка – 2 г
  • Коньяк – 30 г
  • Масло сливочное – 15 г
  • Сыр Гауда – 30 г
  • Стебель сельдерея – 15 г
  • Соль морская – 1 г
  • Мусс из фундука – 30 г
  • Масло трюфельное – 2 г
  • Чеснок без сердцевины – 6 г
  • Сливки 33% - 10 г
  • Руккола – 1 г
  • Орех фундук – 8 г
  • Крем из белых грибов – 10 г
  • Бедро куриное – 15 г
  • Бульон куриный – 150 г

Приготовления:

Мелко нарезать и обжарить на оливковом масле в указанной последовательности: лук шалот, белые грибы, курицу, стебель сельдерея, добавить коньяк, выпарить. Засыпать рис и залить куриным бульоном. Варить до полуготовности риса, затем добавить сливки и петрушку, через 5 минут сливочное масло. В конце добавить чеснок и масло трюфеля. Готовое ризотто выложить на тарелку, вокруг выложить мусс из белых грибов, по центру предварительно запеченное до золотистой корочки куриное бедро. Украсить орехами фундук и рукколой.

Фото: архив ресторана

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