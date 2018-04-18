Вам понадобится:

Рис Арборио – 50 г

Грибы белые – 40 г

Масло оливковое – 20 мл

Лук шалот – 15 г

Петрушка – 2 г

Коньяк – 30 г

Масло сливочное – 15 г

Сыр Гауда – 30 г

Стебель сельдерея – 15 г

Соль морская – 1 г

Мусс из фундука – 30 г

Масло трюфельное – 2 г

Чеснок без сердцевины – 6 г

Сливки 33% - 10 г

Руккола – 1 г

Орех фундук – 8 г

Крем из белых грибов – 10 г

Бедро куриное – 15 г

Бульон куриный – 150 г

Приготовления:

Мелко нарезать и обжарить на оливковом масле в указанной последовательности: лук шалот, белые грибы, курицу, стебель сельдерея, добавить коньяк, выпарить. Засыпать рис и залить куриным бульоном. Варить до полуготовности риса, затем добавить сливки и петрушку, через 5 минут сливочное масло. В конце добавить чеснок и масло трюфеля. Готовое ризотто выложить на тарелку, вокруг выложить мусс из белых грибов, по центру предварительно запеченное до золотистой корочки куриное бедро. Украсить орехами фундук и рукколой.

Фото: архив ресторана