Вам понадобится:
- Рис Арборио – 50 г
- Грибы белые – 40 г
- Масло оливковое – 20 мл
- Лук шалот – 15 г
- Петрушка – 2 г
- Коньяк – 30 г
- Масло сливочное – 15 г
- Сыр Гауда – 30 г
- Стебель сельдерея – 15 г
- Соль морская – 1 г
- Мусс из фундука – 30 г
- Масло трюфельное – 2 г
- Чеснок без сердцевины – 6 г
- Сливки 33% - 10 г
- Руккола – 1 г
- Орех фундук – 8 г
- Крем из белых грибов – 10 г
- Бедро куриное – 15 г
- Бульон куриный – 150 г
Приготовления:
Мелко нарезать и обжарить на оливковом масле в указанной последовательности: лук шалот, белые грибы, курицу, стебель сельдерея, добавить коньяк, выпарить. Засыпать рис и залить куриным бульоном. Варить до полуготовности риса, затем добавить сливки и петрушку, через 5 минут сливочное масло. В конце добавить чеснок и масло трюфеля. Готовое ризотто выложить на тарелку, вокруг выложить мусс из белых грибов, по центру предварительно запеченное до золотистой корочки куриное бедро. Украсить орехами фундук и рукколой.
Фото: архив ресторана