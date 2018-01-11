Рецепт пиццы со шпинатом и грибами
Мало кто не любит пиццу — попробуйте приготовить такую по рецепту ресторана Zotman Pizza Pie, бренд-шефа Дмитрия Зотова.
Количество порций: 4 Время приготовления: 40 минут Уровень сложности: легкий
Вам понадобится:
Ингредиенты для теста:
- Мука (высший сорт) — 300 г
- Вода — 300 мл
- Сахар — 10 г
- Соль — 5 г
- Дрожжи (сухие) — 3 г
Ингредиенты для соуса:
- Помидоры (средние) — 2 шт.
- Оливковое масло — 1 ст. ложка
- Соль, перец — по вкусу
Ингредиенты для начинки:
- Шпинат — 60 г
- Шампиньоны — 30 г
- Моцарелла — 70 г
- Рикотта — 50 г
- Фенхель — 2 г
- Радичио — 5 г
- Чесночное масло — по вкусу
Способ приготовления теста:
- Подогреть воду до комнатной температуры.
- Добавить соль, сахар и сухие дрожжи.
- Перемешать и просеять муку
- Вымешать тесто, накрыть полотенцем и дать отдохнуть 20 минут.
Способ приготовления соуса:
- Очистить помидоры от кожуры
- Натереть на терке.
- Добавить соль, перец и оливковое масло
Способ приготовления пиццы:
- Раскатать тесто до 1 см толщиной.
- Выложить в форму для выпечки.
- Смазать тесто томатным соусом
- Нарезать грибы и вместе со шпинатом, радичио обжарить на сковороде, добавляя соль, перец и чесночное масло по вкусу.
- Дать тесту настояться 10 минут.
- Запекать при температуре 180 градусов 15-20 минут.
- После приготовления украсить рикоттой и фенхелем.
Фото: архив ресторана