Мало кто не любит пиццу — попробуйте приготовить такую по рецепту ресторана Zotman Pizza Pie, бренд-шефа Дмитрия Зотова.

Количество порций: 4 Время приготовления: 40 минут Уровень сложности: легкий

Вам понадобится:

Ингредиенты для теста:

  • Мука (высший сорт) — 300 г
  • Вода — 300 мл
  • Сахар — 10 г
  • Соль — 5 г
  • Дрожжи (сухие) — 3 г

Ингредиенты для соуса:

  • Помидоры (средние) — 2 шт.
  • Оливковое масло — 1 ст. ложка
  • Соль, перец — по вкусу

Ингредиенты для начинки:

  • Шпинат — 60 г
  • Шампиньоны — 30 г
  • Моцарелла — 70 г
  • Рикотта — 50 г
  • Фенхель — 2 г
  • Радичио — 5 г
  • Чесночное масло — по вкусу

Способ приготовления теста:

  1. Подогреть воду до комнатной температуры.
  2. Добавить соль, сахар и сухие дрожжи.
  3. Перемешать и просеять муку
  4. Вымешать тесто, накрыть полотенцем и дать отдохнуть 20 минут.

Способ приготовления соуса:

  1. Очистить помидоры от кожуры
  2. Натереть на терке.
  3. Добавить соль, перец и оливковое масло

Способ приготовления пиццы:

  1. Раскатать тесто до 1 см толщиной.
  2. Выложить в форму для выпечки.
  3. Смазать тесто томатным соусом
  4. Нарезать грибы и вместе со шпинатом, радичио обжарить на сковороде, добавляя соль, перец и чесночное масло по вкусу.
  5. Дать тесту настояться 10 минут.
  6. Запекать при температуре 180 градусов 15-20 минут.
  7. После приготовления украсить рикоттой и фенхелем.

Фото: архив ресторана